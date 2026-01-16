Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Магомаева» рассказала о последней встрече с Игорем Золотовицким

Труппа МХТ имени Чехова узнала о раке Золотовицкого за полгода до его смерти
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Магомаев» Ольга Воронина рассказала о последней встрече с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Ее цитирует Voice.

По словам актрисы, в последний раз она видела знаменитость на сборе труппы полгода назад. Тогда коллеги поняли, что у артиста рак.

«Мы поняли, что случилось это. А он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке», — вспоминает она.

Воронина также рассказала, что уже во время болезни Золотовицкий отправился на гастроли с постановкой «Дуэль». Это заставило труппу поверить в его выздоровление.

Артиста не стало 14 января в возрасте 64 лет. В последний год он боролся с раком желудка, но скрывал болезнь.

Ранее стало известно, что последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась для него пророческой.