Звезда «Магомаева» рассказала о последней встрече с Игорем Золотовицким

Звезда сериала «Магомаев» Ольга Воронина рассказала о последней встрече с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Ее цитирует Voice.
По словам актрисы, в последний раз она видела знаменитость на сборе труппы полгода назад. Тогда коллеги поняли, что у артиста рак.
«Мы поняли, что случилось это. А он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке», — вспоминает она.
Воронина также рассказала, что уже во время болезни Золотовицкий отправился на гастроли с постановкой «Дуэль». Это заставило труппу поверить в его выздоровление.
Артиста не стало 14 января в возрасте 64 лет. В последний год он боролся с раком желудка, но скрывал болезнь.
Ранее стало известно, что последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась для него пророческой.