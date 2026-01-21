Сюжет вращается вокруг Валентины, работающей в цветочном магазине. Устав от неудач в личной жизни, она начинает искренне ненавидеть любовь и все ее проявления. И вот однажды это чувство превращается в аллергию в буквальном смысле слова: при виде влюбленной пары Валентина начинает чихать, после чего пара немедленно ссорится и расстается. Это ставит под угрозу счастье ее мамы, лучшей подруги и даже собственную карьеру. Чтобы исправить нанесенный ущерб и разобраться в истоках магического недуга, Валентина вместе с новым знакомым Ромой начинает забавное и трогательное расследование, которое навсегда изменит ее взгляд на любовь.