Создатели фильма приготовили для зрителей остроумную и трогательную историю, в которой магия сталкивается с современной реальностью. Главная героиня Валентина, чья жизнь и без того полна раздражающих ее влюбленных пар, обнаруживает у себя необычную аллергию: ее чихание буквально разрушает отношения окружающих. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Несвятая Валентина» и каковы другие подробности проекта.
Когда выйдет фильм «Несвятая Валентина»
Премьера романтической комедии на больших экранах запланирована на 5 февраля 2026 года. Такой релиз идеально вписывается в праздничную атмосферу, предваряя День святого Валентина. Продюсеры и дистрибьютор («Атмосфера Кино») рассчитывают, что лента станет традиционным праздничным фильмом, который зрители будут смотреть компаниями, парами и всей семьей.
Где проходили съемки фильма «Несвятая Валентина»
Съемочный процесс стартовал в феврале 2025 года, а главной локацией стала столица России. Как отметил режиссер Андрей Пантелеев, зритель увидит Москву, показанную глазами молодых, — динамичный, современный мегаполис, в котором, однако, находится место для чуда и романтики. Помимо задействования городских улиц, часть съемок также проходила в Подмосковье и, разумеется, в павильонах.
Кто снимается в фильме «Несвятая Валентина»
В картине собрался яркий актерский ансамбль, включающий популярных молодых звезд и опытных мастеров экрана.
Анастасия Красовская — Валентина. Актриса, прославившаяся после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признается, что в ее героине «50% реальной Насти» из-за решительности и склонности к необдуманным поступкам.
Глеб Калюжный — Рома. Его персонаж, в отличие от самого актера-интроверта, — экстраверт, который помогает Валентине справиться с ее необычным недугом.
Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина — актрисы, сыгравшие подруг и родственников главной героини.
Также на экране мы увидим Алексея Маклакова, Романа Попова, Алексея Базанова, Алексея Онежена и других артистов.
О чем будет фильм «Несвятая Валентина»
Сюжет вращается вокруг Валентины, работающей в цветочном магазине. Устав от неудач в личной жизни, она начинает искренне ненавидеть любовь и все ее проявления. И вот однажды это чувство превращается в аллергию в буквальном смысле слова: при виде влюбленной пары Валентина начинает чихать, после чего пара немедленно ссорится и расстается. Это ставит под угрозу счастье ее мамы, лучшей подруги и даже собственную карьеру. Чтобы исправить нанесенный ущерб и разобраться в истоках магического недуга, Валентина вместе с новым знакомым Ромой начинает забавное и трогательное расследование, которое навсегда изменит ее взгляд на любовь.
Интересные факты о фильме «Несвятая Валентина»
Работа над проектом была наполнена любопытными деталями, которые раскрывают его уникальность.
История родилась из сценарной заявки молодого драматурга Ксении Остальской, которую она представила на курсах Дарьи Лебедевой.
Для Глеба Калюжного съемки завершились как раз вовремя — в конце мая 2025 года актер отправился на срочную службу в армию. А для Анастасии Красовской этот фильм, наряду со сказкой «Царевна Несмеяна», принес одну из двух главных ролей в кино в 2026 году.
Одной из ярких черт фильма создатели называют его визуальную составляющую. Особый шарм главной героине придают ее рыжие волосы, ставшие важной деталью образа.