Что известно о фильме «Несвятая Валентина»: дата выхода и другие подробности

Готовьтесь к главной кинопремьере предстоящего Дня всех влюбленных: российская романтическая комедия «Несвятая Валентина» выйдет на большие экраны в начале февраля
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Несвятая Валентина
Кадр из фильма «Несвятая Валентина»

Создатели фильма приготовили для зрителей остроумную и трогательную историю, в которой магия сталкивается с современной реальностью. Главная героиня Валентина, чья жизнь и без того полна раздражающих ее влюбленных пар, обнаруживает у себя необычную аллергию: ее чихание буквально разрушает отношения окружающих. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Несвятая Валентина» и каковы другие подробности проекта.

Когда выйдет фильм «Несвятая Валентина»

Премьера романтической комедии на больших экранах запланирована на 5 февраля 2026 года. Такой релиз идеально вписывается в праздничную атмосферу, предваряя День святого Валентина. Продюсеры и дистрибьютор («Атмосфера Кино») рассчитывают, что лента станет традиционным праздничным фильмом, который зрители будут смотреть компаниями, парами и всей семьей.

Где проходили съемки фильма «Несвятая Валентина» 

Кадр из фильма Несвятая Валентина
Кадр из фильма «Несвятая Валентина»

Съемочный процесс стартовал в феврале 2025 года, а главной локацией стала столица России. Как отметил режиссер Андрей Пантелеев, зритель увидит Москву, показанную глазами молодых, — динамичный, современный мегаполис, в котором, однако, находится место для чуда и романтики. Помимо задействования городских улиц, часть съемок также проходила в Подмосковье и, разумеется, в павильонах.

Кто снимается в фильме «Несвятая Валентина»

Глеб Калюжный и Анастасия Красовская в фильме Несвятая Валентина
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская в фильме «Несвятая Валентина»

В картине собрался яркий актерский ансамбль, включающий популярных молодых звезд и опытных мастеров экрана.

  • Анастасия Красовская — Валентина. Актриса, прославившаяся после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признается, что в ее героине «50% реальной Насти» из-за решительности и склонности к необдуманным поступкам.

  • Глеб Калюжный — Рома. Его персонаж, в отличие от самого актера-интроверта, — экстраверт, который помогает Валентине справиться с ее необычным недугом.

  • Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина — актрисы, сыгравшие подруг и родственников главной героини.

Также на экране мы увидим Алексея Маклакова, Романа Попова, Алексея Базанова, Алексея Онежена и других артистов.

О чем будет фильм «Несвятая Валентина»

Кадр из фильма Несвятая Валентина
Кадр из фильма «Несвятая Валентина»

Сюжет вращается вокруг Валентины, работающей в цветочном магазине. Устав от неудач в личной жизни, она начинает искренне ненавидеть любовь и все ее проявления. И вот однажды это чувство превращается в аллергию в буквальном смысле слова: при виде влюбленной пары Валентина начинает чихать, после чего пара немедленно ссорится и расстается. Это ставит под угрозу счастье ее мамы, лучшей подруги и даже собственную карьеру. Чтобы исправить нанесенный ущерб и разобраться в истоках магического недуга, Валентина вместе с новым знакомым Ромой начинает забавное и трогательное расследование, которое навсегда изменит ее взгляд на любовь.

Интересные факты о фильме «Несвятая Валентина»

Кадр из фильма Несвятая Валентина
Кадр из фильма «Несвятая Валентина»

Работа над проектом была наполнена любопытными деталями, которые раскрывают его уникальность.

  • История родилась из сценарной заявки молодого драматурга Ксении Остальской, которую она представила на курсах Дарьи Лебедевой. 

  • Для Глеба Калюжного съемки завершились как раз вовремя — в конце мая 2025 года актер отправился на срочную службу в армию. А для Анастасии Красовской этот фильм, наряду со сказкой «Царевна Несмеяна», принес одну из двух главных ролей в кино в 2026 году.

  • Одной из ярких черт фильма создатели называют его визуальную составляющую. Особый шарм главной героине придают ее рыжие волосы, ставшие важной деталью образа.