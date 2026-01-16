Последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась для него пророческой

«Я не знаю, что сказать… потому что ощущения от потери, те чувства, которые есть сейчас, сложно описать словами. Кажется, что все буквы будут какими-то пустыми… Все там будем, но как же тяжело принимать уход близких… Игорь Яковлевич, огромного таланта, бескрайней мудрости и доброты человечище, актерище, наставник… Спасибо вам за то, что были в моей жизни, за то, что поверили, за участие, за сопереживание, за поддержку, за пример!» — высказался актер.