Последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась для него пророческой

Игорь Золотовицкий сыграл в сериале «Улица Шекспира» цыганского барона Червоню. В финале многосерийного фильма герой артиста умирает. Создатели проекта сняли сцену похорон Червони.
Премьера сериала состоялась в 2025 году. В тот же год у Игоря Яковлевича диагностировали онкологическое заболевание — рак желудка. 14 января 2026 года артист ушел из жизни, не сумев победить недуг. Ему было 64 года.
Многие зрители считают, что последняя роль Золотовицкого оказалась для него пророческой. Некоторые уверяют, что участие в подобных сценах притягивает беду.
Новость о смерти потрясла многих его коллег. Максим Матвеев признался, что ему тяжело принимать уход своего учителя, который был для него близким человеком.
«Я не знаю, что сказать… потому что ощущения от потери, те чувства, которые есть сейчас, сложно описать словами. Кажется, что все буквы будут какими-то пустыми… Все там будем, но как же тяжело принимать уход близких… Игорь Яковлевич, огромного таланта, бескрайней мудрости и доброты человечище, актерище, наставник… Спасибо вам за то, что были в моей жизни, за то, что поверили, за участие, за сопереживание, за поддержку, за пример!» — высказался актер.
Напомним, прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова 17 января. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
