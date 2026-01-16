Ричмонд
У звезды «Кухни» и «Последнего богатыря» нашли миллионный долг перед налоговой

Актер Хориняк задолжал ФНС 1,3 млн рублей
Виктор Хориняк на премьере фильма «Ритмы мечты», фото: пресс-служба
Виктор Хориняк на премьере фильма «Ритмы мечты», фото: пресс-служба

У звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» Виктора Хориняка нашли миллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Постньюс».

Уточняется, что актер задолжал 1,378 млн рублей по непогашенным платежей по ИП. Компания знаменитости связана с деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Теперь артисту грозит блокировка счетов. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, долгом займутся судебные приставы.

Сам Виктор Хориняк пока не комментировал сообщения о своих долгах.