Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к «Пиратам карибского моря» и «Интерстеллару», создаст оригинальный саундтрек для нового сериала по «Гарри Поттеру», который сейчас снимает HBO.
Над музыкой он будет работать вместе с коллективом Bleeding Fingers Music, в который входят композиторы Кара Тальве и Анже Розман.
Проект станет первой крупной телевизионной адаптацией всемирно известной серии романов Дж. К. Роулинг. Каждый сезон шоу будет экранизацией одной книги — от «Философского камня» до «Даров смерти». Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.
«Музыкальное наследие “Гарри Поттера” — отправная точка для композиторов по всему миру. Мы рады присоединиться к такой команде и осознаем огромную ответственность перед этой историей», — говорится в совместном заявлении Циммера, Тальве и Розмана. По словам музыкантов, они стремятся «воссоздать магию, которая всегда рядом, нужно лишь суметь ее услышать».
Ханс Циммер — один из самых известных и влиятельных композиторов в киноиндустрии. Он написал музыку к десяткам культовых картин, среди которых «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна» и другие. Он удостоен двух премий «Оскар» за лучшие саундтреки к мультфильму «Король Лев» и фильму «Дюна».
Ранее HBO объявил актерский состав будущего сериала. Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Все трое — начинающие актеры: Маклафлин снимался в комедии Sky «Grow», Стэнтон выступала в мюзикле «Матильда» на сцене Вест-Энда, а для Стаута проект станет дебютом. Среди других звезд сериала — Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и номинантка на «Оскар» Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл).
Съемки проходят в Лондоне, ожидается, что проект получит масштаб, сравнимый с успехом оригинальных фильмов Warner Bros.