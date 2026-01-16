Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оскароносный Ханс Циммер напишет музыку для нового сериала по «Гарри Поттеру»

Композитор создаст оригинальный саундтрек для сериала HBO
Ханс Циммер
Ханс ЦиммерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к «Пиратам карибского моря» и «Интерстеллару», создаст оригинальный саундтрек для нового сериала по «Гарри Поттеру», который сейчас снимает HBO.

Над музыкой он будет работать вместе с коллективом Bleeding Fingers Music, в который входят композиторы Кара Тальве и Анже Розман.

Проект станет первой крупной телевизионной адаптацией всемирно известной серии романов Дж. К. Роулинг. Каждый сезон шоу будет экранизацией одной книги — от «Философского камня» до «Даров смерти». Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.

«Музыкальное наследие “Гарри Поттера” — отправная точка для композиторов по всему миру. Мы рады присоединиться к такой команде и осознаем огромную ответственность перед этой историей», — говорится в совместном заявлении Циммера, Тальве и Розмана. По словам музыкантов, они стремятся «воссоздать магию, которая всегда рядом, нужно лишь суметь ее услышать».

Ханс Циммер — один из самых известных и влиятельных композиторов в киноиндустрии. Он написал музыку к десяткам культовых картин, среди которых «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна» и другие. Он удостоен двух премий «Оскар» за лучшие саундтреки к мультфильму «Король Лев» и фильму «Дюна».

Актеры Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут
Актеры Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут

Ранее HBO объявил актерский состав будущего сериала. Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Все трое — начинающие актеры: Маклафлин снимался в комедии Sky «Grow», Стэнтон выступала в мюзикле «Матильда» на сцене Вест-Энда, а для Стаута проект станет дебютом. Среди других звезд сериала — Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и номинантка на «Оскар» Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл).

Съемки проходят в Лондоне, ожидается, что проект получит масштаб, сравнимый с успехом оригинальных фильмов Warner Bros.