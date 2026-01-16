«Музыкальное наследие “Гарри Поттера” — отправная точка для композиторов по всему миру. Мы рады присоединиться к такой команде и осознаем огромную ответственность перед этой историей», — говорится в совместном заявлении Циммера, Тальве и Розмана. По словам музыкантов, они стремятся «воссоздать магию, которая всегда рядом, нужно лишь суметь ее услышать».