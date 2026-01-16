Иван Охлобыстин поддержал Сарика Андреасяна после скандала, которой произошел в 2025 году. Тогда режиссер встретился со студентами столичного киноколледжа и в ходе беседы эмоционально и негативно высказался о творчестве Андрея Тарковского.
«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно! Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это. Хотите говорить про сегодня — давайте. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на… Я этим занимаюсь 20 лет. Думаете, я не смотрел чепуху, о которой вы мне тут рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи “Оскар” и удиви, но ты этого не сделаешь, потому что не понимаешь, о чем говоришь. Ребят, вы просто не понимаете, как это устроено. Вы подрастете и однажды все поймете. Пройдите мой путь, наденьте мои ботинки, а потом поговорим. Это так не работает, как вы думаете. Если ты думаешь, что умнее меня и лучше, ты заблуждаешься», — эмоционально высказался тогда Андреасян.
После этого он вновь столкнулся с критикой. Режиссера часто осуждают за его проекты и за то, что он экранизирует классику и делает ремейки на культовые советские киноленты. В этот раз ему досталось за негативный отзыв о великом режиссере.
Охлобыстин, комментируя ситуацию, отметил, что его коллега, по всей видимости, высказался так из-за эмоционального перегрева, а не потому, что действительно хотел обесценить творчество Тарковского.
«Помните острую историю, когда Сарика позвали к студентам киноколледжа, чтобы он рассказал все о продюсерском кино. Он пытался донести до ребят технологическую составляющую, избегая слова “художественный”. Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому», — рассказал Иван Иванович в интервью журналу «Караван историй».
Он отметил, что в чем-то согласен с Андреасяном. По словам артиста, Тарковский поднимал вечные темы и показывал их со спецификой того времени, в котором жил.
«Тарковский — великий мастер, я очень его люблю, но он не современный, он размышляет над вопросами вечными, но со спецификой своего времени — застоя. И Сарик не смог эту мысль донести, потому что его разозлили, спровоцировали конфликтную историю, а он чувак горячий», — высказался Охлобыстин.
По его словам, он не смог бы каждый день смотреть фильмы Тарковского, несмотря на то, что любит творчество великого мастера.
«Я не смог бы сделать это каждодневным зрелищем. Такое можно смотреть из обучающих соображений или из сентиментальных, но не из развлекательных», — подчеркнул артист.
Кроме того, он заявил, что Андреасян имеет право экранизировать классику и делать ремейки. По мнению Охлобыстина, детские фильмы режиссера имеют свою ценность, ведь они «сохраняют детскость».
Напомним, 1 января в прокат вышел фильм «Простоквашино», снятый Сариком Андреасяном. Иван Охлобыстин сыграл в картине почтальона Печкина.