Охлобыстин поддержал Андреасяна после скандала в киноколледже: «Он горячий чувак»

В 2025 году режиссер попал в скандал из-за того, что во время встречи со студентами разозлился и эмоционально высказался о творчестве Андрея Тарковского
Сарик Андреасян и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Иван Охлобыстин поддержал Сарика Андреасяна после скандала, которой произошел в 2025 году. Тогда режиссер встретился со студентами столичного киноколледжа и в ходе беседы эмоционально и негативно высказался о творчестве Андрея Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно! Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это. Хотите говорить про сегодня — давайте. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на… Я этим занимаюсь 20 лет. Думаете, я не смотрел чепуху, о которой вы мне тут рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи “Оскар” и удиви, но ты этого не сделаешь, потому что не понимаешь, о чем говоришь. Ребят, вы просто не понимаете, как это устроено. Вы подрастете и однажды все поймете. Пройдите мой путь, наденьте мои ботинки, а потом поговорим. Это так не работает, как вы думаете. Если ты думаешь, что умнее меня и лучше, ты заблуждаешься», — эмоционально высказался тогда Андреасян.

Андрей Тарковский, фото: Мосфильм
После этого он вновь столкнулся с критикой. Режиссера часто осуждают за его проекты и за то, что он экранизирует классику и делает ремейки на культовые советские киноленты. В этот раз ему досталось за негативный отзыв о великом режиссере.

Охлобыстин, комментируя ситуацию, отметил, что его коллега, по всей видимости, высказался так из-за эмоционального перегрева, а не потому, что действительно хотел обесценить творчество Тарковского.

«Помните острую историю, когда Сарика позвали к студентам киноколледжа, чтобы он рассказал все о продюсерском кино. Он пытался донести до ребят технологическую составляющую, избегая слова “художественный”. Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому», — рассказал Иван Иванович в интервью журналу «Караван историй».

Сарик Андреасян на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Он отметил, что в чем-то согласен с Андреасяном. По словам артиста, Тарковский поднимал вечные темы и показывал их со спецификой того времени, в котором жил.

«Тарковский — великий мастер, я очень его люблю, но он не современный, он размышляет над вопросами вечными, но со спецификой своего времени — застоя. И Сарик не смог эту мысль донести, потому что его разозлили, спровоцировали конфликтную историю, а он чувак горячий», — высказался Охлобыстин.

По его словам, он не смог бы каждый день смотреть фильмы Тарковского, несмотря на то, что любит творчество великого мастера.

Иван Охлобыстин на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
«Я не смог бы сделать это каждодневным зрелищем. Такое можно смотреть из обучающих соображений или из сентиментальных, но не из развлекательных», — подчеркнул артист.

Кроме того, он заявил, что Андреасян имеет право экранизировать классику и делать ремейки. По мнению Охлобыстина, детские фильмы режиссера имеют свою ценность, ведь они «сохраняют детскость».

Напомним, 1 января в прокат вышел фильм «Простоквашино», снятый Сариком Андреасяном. Иван Охлобыстин сыграл в картине почтальона Печкина.