«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно! Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это. Хотите говорить про сегодня — давайте. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на… Я этим занимаюсь 20 лет. Думаете, я не смотрел чепуху, о которой вы мне тут рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи “Оскар” и удиви, но ты этого не сделаешь, потому что не понимаешь, о чем говоришь. Ребят, вы просто не понимаете, как это устроено. Вы подрастете и однажды все поймете. Пройдите мой путь, наденьте мои ботинки, а потом поговорим. Это так не работает, как вы думаете. Если ты думаешь, что умнее меня и лучше, ты заблуждаешься», — эмоционально высказался тогда Андреасян.