Гай Юлий Цезарь — одна из знаковых фигур в мировой истории. Полководец, политик, диктатор, писатель — его личность на протяжении веков вдохновляет художников, писателей и режиссеров. Неудивительно, что этот образ стал настолько востребованным в кинематографе. Множество актеров воплощали его на экране — от классических голливудских звезд до современных европейских артистов. Предлагаем познакомиться с наиболее яркими интерпретациями.
Луи Кэлхерн
Конечно, большинству появлений императора мы обязаны бессмертной трагедии Уильяма Шекспира, и экранизация 1953 года «Юлий Цезарь». В ленте режиссера Джозефа Лео Манкевича роль императора исполнил Луи Кэлхерн. Фильм рассказывает о заговоре против его героя и последующем убийстве в мартовские иды. После чего разворачивается ожесточенная борьба за власть между Марком Антонием (Марлон Брандо) и Брутом (Джеймс Мейсон).
Кэлхерн показал стареющего правителя — великого, но не способного устоять перед человеческими слабостями. Хотя его персонаж мудр и опытен, он в то же время чересчур тщеславен и самоуверен. Это и приводит к трагическому финалу. Картина удостоилась пяти номинаций на «Оскар», и до сих пор преподается в школах как одна из лучших шекспировских экранизаций.
Клод Рейнс
Разумеется, повышенный интерес режиссеров вызывала пьеса другого классика, Бернарда Шоу, так в 1945-м и появился «Цезарь и Клеопатра». В отличие от шекспировской трагедии, здесь показана другая сторона жизни полководца — его встреча с юной египетской царицей (Вивьен Ли) и их отношения, основанные не на страсти, а на интеллектуальном родстве.
Персонаж Рейнса видит в Клеопатре не просто красивую девушку, но и будущую правительницу, хотя ей на тот момент было всего 16. Уже стареющий правитель умен, ироничен, но при этом лишен пафоса. Проект с бюджетом более миллиона фунтов стерлингов стал самым дорогим для своего времени. Во многом это было связано с тяжелейшими условиями. Картину снимали в годы Второй мировой войны, и во время воздушных рейдов съемки приходилось прерывать.
Рекс Харрисон
Джозеф Лео Манкевич продолжил изучение прошлого и выпустил грандиозный эпик «Клеопатра» (1963). Хотя «выпустил», наверное, громко сказано, ведь лента прославилась не только как самая дорогая для своего времени (30 миллионов долларов), но и самая проблемная. Даже Цезаря долго не могли найти: первый и второй выбор на эту роль — Лоуренс Оливье и Питер Финч — не смогли сниматься. Но в итоге это стало большой удачей, ведь Рекс Харрисон оказался идеальным попаданием.
Его герой занят только в первой части ленты, которая подробно рассказывает о его политическом и любовном союзе с египетской царицей (Элизабет Тейлор). Но даже этого хватило критикам, чтобы дать его игре высочайшие оценки. Особенно отмечалась его харизма и интеллектуальная игра, которые придали персонажу необходимую глубину. За эту роль актер был номинирован на «Оскар». Его работа до сих пор считается одной из наиболее аутентичных и убедительных экранных интерпретаций римского диктатора.
Ален Делон
В последние десятилетия мы обязаны появлению Цезаря на экране комедийным приключениям Астерикса и Обеликса. По-настоящему звездным оно получилось в комедии «Астерикс на Олимпийских играх», когда образ императора представил легендарный Ален Делон. Фильм 2008 года по мотивам знаменитых комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо переносит двух бравых галлов на Олимпийские игры, где они противостоят римлянам.
Делон сыграл такого комического тирана — капризного, тщеславного, но при этом не лишенного обаяния. Его герой гораздо больше озабочен тем, чтобы римляне победили на Олимпиаде, чем серьезными государственными делами. Картина собрала более 130 миллионов долларов в прокате.
Венсан Кассель
В пятой экранизации приключений галльских героев «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» они отправляются в Китай, чтобы помочь дочери китайского императора противостоять узурпатору. Туда же, но с другими мотивами, отправляется и Цезарь в исполнении Венсана Касселя со своим войском.
В картине Гийома Кане римский диктатор вновь показан как комедийный персонаж. Хотя он внушает страх подчиненным, у зрителей вызывает только смех. Особенно, когда его упрекает Клеопатра (Марион Котийяр).
Джордж Клуни
И последний пример в нашей подборке, но он сильно отличается от предыдущих, так как Джордж Клуни предстал в образе актера, который играет диктатора. Лента братьев Коэн «Да здравствует Цезарь!» — это фильм в фильме. Он рассказывает о работе студии в золотую эру Голливуда 1950-х годов.
Герой Клуни — настоящая звезда Бэрд Уитлок. Это пародийный образ не слишком умного исполнителя, играющего величественного римского правителя. Его герой выглядит впечатляюще в тоге и произносит пафосные монологи, но за кадром оказывается простодушным и наивным человеком. Проект оказывается под угрозой срыва, когда Уитлока похищают прямо со съемочной площадки.