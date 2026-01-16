Ричмонд
Юлий Цезарь на экране: кто играл его в кино — от классики до современных хитов

Разбираем самые яркие воплощения самого знаменитого римлянина на экране
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Астерикс на Олимпийских играх
Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»Источник: Legion-Media

Гай Юлий Цезарь — одна из знаковых фигур в мировой истории. Полководец, политик, диктатор, писатель — его личность на протяжении веков вдохновляет художников, писателей и режиссеров. Неудивительно, что этот образ стал настолько востребованным в кинематографе. Множество актеров воплощали его на экране — от классических голливудских звезд до современных европейских артистов. Предлагаем познакомиться с наиболее яркими интерпретациями.

Луи Кэлхерн

Луи Кэлхерн в фильме Юлий Цезарь
Луи Кэлхерн в фильме «Юлий Цезарь»

Конечно, большинству появлений императора мы обязаны бессмертной трагедии Уильяма Шекспира, и экранизация 1953 года «Юлий Цезарь». В ленте режиссера Джозефа Лео Манкевича роль императора исполнил Луи Кэлхерн. Фильм рассказывает о заговоре против его героя и последующем убийстве в мартовские иды. После чего разворачивается ожесточенная борьба за власть между Марком Антонием (Марлон Брандо) и Брутом (Джеймс Мейсон).

Кэлхерн показал стареющего правителя — великого, но не способного устоять перед человеческими слабостями. Хотя его персонаж мудр и опытен, он в то же время чересчур тщеславен и самоуверен. Это и приводит к трагическому финалу. Картина удостоилась пяти номинаций на «Оскар», и до сих пор преподается в школах как одна из лучших шекспировских экранизаций.

Клод Рейнс

Клод Рейнс в фильме Цезарь и Клеопатра
Клод Рейнс в фильме «Цезарь и Клеопатра»

Разумеется, повышенный интерес режиссеров вызывала пьеса другого классика, Бернарда Шоу, так в 1945-м и появился «Цезарь и Клеопатра». В отличие от шекспировской трагедии, здесь показана другая сторона жизни полководца — его встреча с юной египетской царицей (Вивьен Ли) и их отношения, основанные не на страсти, а на интеллектуальном родстве.

Персонаж Рейнса видит в Клеопатре не просто красивую девушку, но и будущую правительницу, хотя ей на тот момент было всего 16. Уже стареющий правитель умен, ироничен, но при этом лишен пафоса. Проект с бюджетом более миллиона фунтов стерлингов стал самым дорогим для своего времени. Во многом это было связано с тяжелейшими условиями. Картину снимали в годы Второй мировой войны, и во время воздушных рейдов съемки приходилось прерывать. 

Рекс Харрисон

Рекс Харрисон и Элизабет Тейлор в фильме Клеопатра
Рекс Харрисон и Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра»

Джозеф Лео Манкевич продолжил изучение прошлого и выпустил грандиозный эпик «Клеопатра» (1963). Хотя «выпустил», наверное, громко сказано, ведь лента прославилась не только как самая дорогая для своего времени (30 миллионов долларов), но и самая проблемная. Даже Цезаря долго не могли найти: первый и второй выбор на эту роль — Лоуренс Оливье и Питер Финч — не смогли сниматься. Но в итоге это стало большой удачей, ведь Рекс Харрисон оказался идеальным попаданием. 

Его герой занят только в первой части ленты, которая подробно рассказывает о его политическом и любовном союзе с египетской царицей (Элизабет Тейлор). Но даже этого хватило критикам, чтобы дать его игре высочайшие оценки. Особенно отмечалась его харизма и интеллектуальная игра, которые придали персонажу необходимую глубину. За эту роль актер был номинирован на «Оскар». Его работа до сих пор считается одной из наиболее аутентичных и убедительных экранных интерпретаций римского диктатора.

Ален Делон

Ален Делон в фильме Астерикс на Олимпийских играх
Ален Делон в фильме «Астерикс на Олимпийских играх»

В последние десятилетия мы обязаны появлению Цезаря на экране комедийным приключениям Астерикса и Обеликса. По-настоящему звездным оно получилось в комедии «Астерикс на Олимпийских играх», когда образ императора представил легендарный Ален Делон. Фильм 2008 года по мотивам знаменитых комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо переносит двух бравых галлов на Олимпийские игры, где они противостоят римлянам.

Делон сыграл такого комического тирана — капризного, тщеславного, но при этом не лишенного обаяния. Его герой гораздо больше озабочен тем, чтобы римляне победили на Олимпиаде, чем серьезными государственными делами. Картина собрала более 130 миллионов долларов в прокате.

Венсан Кассель

Венсан Кассель в фильме Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Венсан Кассель в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

В пятой экранизации приключений галльских героев «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» они отправляются в Китай, чтобы помочь дочери китайского императора противостоять узурпатору. Туда же, но с другими мотивами, отправляется и Цезарь в исполнении Венсана Касселя со своим войском.

В картине Гийома Кане римский диктатор вновь показан как комедийный персонаж. Хотя он внушает страх подчиненным, у зрителей вызывает только смех. Особенно, когда его упрекает Клеопатра (Марион Котийяр).

Джордж Клуни

Джордж Клуни в фильме Да здравствует Цезарь
Джордж Клуни в фильме «Да здравствует Цезарь!»

И последний пример в нашей подборке, но он сильно отличается от предыдущих, так как Джордж Клуни предстал в образе актера, который играет диктатора. Лента братьев Коэн «Да здравствует Цезарь!» — это фильм в фильме. Он рассказывает о работе студии в золотую эру Голливуда 1950-х годов. 

Герой Клуни — настоящая звезда Бэрд Уитлок. Это пародийный образ не слишком умного исполнителя, играющего величественного римского правителя. Его герой выглядит впечатляюще в тоге и произносит пафосные монологи, но за кадром оказывается простодушным и наивным человеком. Проект оказывается под угрозой срыва, когда Уитлока похищают прямо со съемочной площадки.