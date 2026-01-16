Персонаж Рейнса видит в Клеопатре не просто красивую девушку, но и будущую правительницу, хотя ей на тот момент было всего 16. Уже стареющий правитель умен, ироничен, но при этом лишен пафоса. Проект с бюджетом более миллиона фунтов стерлингов стал самым дорогим для своего времени. Во многом это было связано с тяжелейшими условиями. Картину снимали в годы Второй мировой войны, и во время воздушных рейдов съемки приходилось прерывать.