Финальная битва становится кульминацией всего конфликта. Объединенные силы клана Меткайина, тулкунов и союзников противостоят альянсу RDA, Куоритча и Народа Пепла. Сражение масштабно и жестоко: оно уносит жизни, в том числе духовного лидера Ронал, но также демонстрирует невероятное единство Пандоры. Ключевым моментом становится личная схватка Джейка Салли и Куоритча, которая неожиданно прерывается, когда два заклятых врага объединяются, чтобы спасти Паука. Вместо окончательной победы одной стороны фильм предлагает момент сложного выбора и потенциального перемирия. Куоритч делает свой выбор, прыгая со скалы. Завершается картина не триумфальным маршем, а тихим, глубоко духовным актом: Кири помогает Пауку соединиться с древом душ Эйвы, где духи предков нави наконец безоговорочно принимают его как своего. Это катарсис и новая надежда.