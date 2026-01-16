Официальная дата премьеры запланирована на 21 декабря 2029 года. Однако сам Джеймс Кэмерон неоднократно подчеркивал, что судьба не только четвертой, но и пятой части напрямую зависит от кассового успеха третьего фильма — «Аватар: Пламя и пепел» (2025). Несмотря на то, что триквел на момент подготовки этого материала собрал более 1,2 млрд долларов, что для любого другого блокбастера было бы феноменальным результатом, для эталонных «Аватаров» — показатель скромный. Поэтому команда Кэмерона тщательно анализирует ситуацию, но активная разработка четвертой части продолжается.