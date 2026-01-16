Грандиозная сага Джеймса Кэмерона о Пандоре продолжает разворачиваться, и если первые три фильма заложили фундамент этого вселенского противостояния, то «Аватар 4» обещает стать поворотной точкой во всей франшизе. В статье рассказываем, когда планируется выход четвертой картины и о других известных подробностях.
Когда выйдет фильм «Аватар 4»
Официальная дата премьеры запланирована на 21 декабря 2029 года. Однако сам Джеймс Кэмерон неоднократно подчеркивал, что судьба не только четвертой, но и пятой части напрямую зависит от кассового успеха третьего фильма — «Аватар: Пламя и пепел» (2025). Несмотря на то, что триквел на момент подготовки этого материала собрал более 1,2 млрд долларов, что для любого другого блокбастера было бы феноменальным результатом, для эталонных «Аватаров» — показатель скромный. Поэтому команда Кэмерона тщательно анализирует ситуацию, но активная разработка четвертой части продолжается.
Кто будет сниматься в фильме «Аватар 4»
Если фильм все же доберется до экранов, в проект вернется ядро основного каста:
Сэм Уортингтон и Зои Салдана в ролях Джейка Салли и Нейтири.
Сигурни Уивер вновь сыграет Кири — и на этот раз ее роль станет центром повествования.
Также в четвертой части ожидаются Бритен Далтон (Ло'ак), Джек Чемпион (Паук) и другие молодые актеры, чьи персонажи взрослеют вместе с франшизой.
Кроме того, Джеймс Кэмерон уже подтвердил участие Мишель Йео. Актриса воплотит нового персонажа — Палакпуэлат, представительницу расы нави. По словам режиссера, ее героиня появится как в четвертой, так и в пятой части.
О чем будет фильм «Аватар 4»
Сценарий фильма готов, и четвертая часть предложит несколько фундаментальных изменений.
Новый рассказчик. Впервые за историю франшизы нарратив будет вестись не от лица кого-то из семьи Салли по крови. Рассказчицей станет Кири (Сигурни Уивер).
Прыжок во времени. Сюжет совершит значительный временной скачок, что позволит показать взросление детей Салли и новые реалии на планете.
Эволюция конфликта. Фильм начнет исследовать возможность союза между людьми и нави. Ключом к этому могут стать научные изыскания по адаптации людей к атмосфере Пандоры (возможно, при участии Паука), а также возвращение таких персонажей, как Варанг. Конфликт может перейти из военной в идеологическую и культурную плоскость.
Интересные факты о фильме «Аватар 4»
Несмотря на анонсированные даты, Джеймс Кэмерон сохраняет за собой право отменить производство четвертой и пятой частей, если триквел не оправдает ожиданий. Главный вызов — снижение бюджета без потерь в качестве, так как «Аватар: Пламя и пепел» оказался чрезвычайно дорогим даже по меркам этой франшизы.
Сигурни Уивер узнала, что Кири станет рассказчиком четвертой части еще 12 лет назад, что свидетельствует о детально проработанном многолетнем плане Кэмерона.
Для роли Мишель Йео будет использована все та же передовая технология performance capture, но, вероятно, в усовершенствованной версии, что продолжит традицию каждого фильма «Аватар» как технологического кинематографического рывка.
Смена рассказчика с Джейка Салли на его сына Ло'ака в третьем фильме, а затем на Кири в четвертом — это сознательный шаг по смещению фокуса с одного героя на целое поколение и сообщество, что меняет саму суть эпического повествования.
Таким образом, «Аватар 4» — это не просто продолжение, а запланированная революция внутри саги. Фильм должен перевести историю в новую фазу, сменить ключевую точку зрения и заложить основы для финального аккорда всей эпопеи, оставаясь при этом амбициозным экспериментом на стыке искусства, технологии и бизнеса. Все будет решать успех фильма «Аватар: Пламя и пепел», но команда Кэмерона, как всегда, смотрит далеко вперед.