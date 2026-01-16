Кинокритик ответил депутатам, назвавшим «Чебурашку» вредным продуктом

«Теперь давайте будем “Чебурашек” запрещать, на которые люди идут в кинотеатры. Ремейковые фильмы вызывают у молодежи интерес к прошлому. Люди действительно начинают интересоваться: “Кто вообще такой Чебурашка? А что за Гена?” Допустим, “Бременские музыканты” и “Летучий корабль” — плохие фильмы. Но то, что после них смотрят первоисточники, которые гораздо лучше, это тоже хорошо. Сейчас полно хороших картин. Депутаты должны гордиться, вместо того чтобы запрещать. Это продукт для семейного просмотра. Везде закрываются кинотеатры, а у нас только открываются. Это стало широким увлечением. Эти фильмы соответствуют всем возрастам, связывают век нынешний и век минувший. И в первую очередь “Чебурашка”, потому что за ним тянется целая лавина», — заявил Александр Шпагин.