Мария Машкова и Чулпан Хаматова в начале января 2026 года презентовали спектакль «Единственные самые высокие деревья на Земле» драматурга Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом). Премьера состоялась в Таллине, а затем актрисы показали постановку зрителям в Тель-Авиве и Кишиневе.
Многие раскритиковали представление. Зрителям не понравилось, что актеры часто использовали нецензурную лексику.
«Противно слышать, когда женщины так матерятся… А самой-то не стыдно?», «Милая моя, до чего ты опустилась? До таких вот спектаклей?», «Были на спектакле в Израиле. Мне этот спектакль не дал ничего ни уму, ни сердцу. Совершенно не оправдал ожиданий и оставил в жутком удивлении. После спектакля была встреча с создателями, они что-то мямлили, ругались матом. Я не ханжа, но это был ужас», «Чулпан играет роль от противного — героиню, чудовищно на нее не похожую. Почти весь спектакль она ругается матом. После показа Чулпан призналась, что такое с ней случается впервые. Но что поделаешь — доля актрисы иногда играть не самых приятных персонажей», «Мне кажется, надо быть не в порядке глубоко, чтобы думать, что этот спектакль несет какие-то хорошие мысли или является шедевром», — писали пользователи сети.
Машкова решила ответить осудившим ее и коллег зрителям. Она призналась, что у нее была «скандальная неделька» из-за тура с этой постановкой.
«Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие. Прекратить нецензурную брань. Кто-то выходил со словом: “Хабалки”… На самом деле я хочу искренне сказать вам спасибо за эту смелость. Именно так, между прочим, начинаются революции — кто-то один, смелый, встает и требует прекратить», — заявила актриса.
Она также поблагодарила тех, кто понял смысл произведения. Машкова высказалась и о зрительнице из Кишинева, которая во время ее монолога с нецензурной лексикой громко стала критиковать актрису.
Напомним, Мария Машкова живет в Лос-Анджелесе. Актриса получила американское гражданство и негативно высказывается о родине. Из-за этого ей пришлось отказаться от общения с отцом, народным артистом России Владимиром Машковым.
Чулпан Хаматова эмигрировала после начала спецоперации на Украине. Она живет в Латвии.