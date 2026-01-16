«Противно слышать, когда женщины так матерятся… А самой-то не стыдно?», «Милая моя, до чего ты опустилась? До таких вот спектаклей?», «Были на спектакле в Израиле. Мне этот спектакль не дал ничего ни уму, ни сердцу. Совершенно не оправдал ожиданий и оставил в жутком удивлении. После спектакля была встреча с создателями, они что-то мямлили, ругались матом. Я не ханжа, но это был ужас», «Чулпан играет роль от противного — героиню, чудовищно на нее не похожую. Почти весь спектакль она ругается матом. После показа Чулпан призналась, что такое с ней случается впервые. Но что поделаешь — доля актрисы иногда играть не самых приятных персонажей», «Мне кажется, надо быть не в порядке глубоко, чтобы думать, что этот спектакль несет какие-то хорошие мысли или является шедевром», — писали пользователи сети.