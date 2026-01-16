Идея фильма зародилась у Кэмерона еще в середине 1990-х, но технологии того времени не могли воплотить его амбициозный замысел. Активная подготовка стартовала в 2005 году, а сами съемки проходили с апреля по декабрь 2007 года. При этом основной этап — захват движений актеров и создание виртуальных сцен — шел в специально оборудованном ангаре в Лос-Анджелесе. Натурные съемки с живыми актерами на фоне реальных декораций затем проводились в Новой Зеландии.