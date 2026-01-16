Ричмонд
Стася Милославская снялась в бикини с женихом-футболистом на Мальдивах

Актриса опубликовала фото с женихом с отдыха на Мальдивах

Актриса Стася Милославская и футболист Егор Ушаков провели отпуск на Мальдивах. Артистка снялась в бикини на пляже, обнимая жениха. Она поделилась кадрами с отдыха в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Стася Милославская и Егор Ушаков / фото: соцсети
«Счастливые дни», — отметила звезда.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какие вы красивые», «Вы так светитесь. Сразу видно, что счастливы в отношениях», «Опять живут жизнь мечты», «Какие вы классные», «Крутая пара», «Любимчики», «Какая же ты красивая и счастливая», «Достойный человек теперь рядом».

В июне 2025 года актриса объявила о помолвке с Ушаковым, роман с которым скрывала от публики. Футболист на восемь лет моложе Милославской.

Ранее Стася Милославская высказалась о женихе на восемь лет моложе.