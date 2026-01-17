Кроссовер в кино — это объединение двух и более персонажей или объектов из разных вселенных в рамках одной истории. Такой ход позволяет компаниям поиграть на чувствах фанатов или прорекламировать нужный проект. Подобный подход использовался, например, в фильмах «Кинг Конг против Годзиллы» или «Чужой против Хищника».
Нередко кроссоверы встречаются и в сериалах. Но из-за большого количества серий подобные эпизоды обыкновенно известны только фанатам шоу, не пропускающим ни одного эпизода.
«Я люблю Люси» / «Приключения Супермена»
Сериальные кроссоверы встречались еще до того как в моду вошло цветное телевидение. Таким примером может послужить классический американский ситком «Я люблю Люси» про домохозяйку Люси Рикардо (Люсиль Болл). В январе 1957 года в эфир вышла 13 серия 6 сезона под названием «Люси и Супермен». В ней на пятилетие маленького Рикки Рикардо приходит самый настоящий Супермен в исполнении Джорджа Ривза. В то время в США пользовался популярностью сериал «Приключения Супермена» с Ривзом в главной роли, и это шоу смотрела экранная семья Рикардо.
«Альф» / «Остров Гиллигана»
Не всегда кроссовер формируют сериалы, выходящие в эфир параллельно. Так любимое американцами комедийное шоу «Остров Гиллигана» о попавшей на необитаемый остров группе людей из разных социальных слоев держалось в эфире три сезона и закончилось в 1966 году. Но во второй серии второго сезона сериала «Альф» про рыжего пришельца с планеты Мелмак Гиллиган и его друзья вновь собираются вместе в кроссоверном эпизоде «Баллада об острове Гиллигана».
«Секретные материалы» / «Копы»
Седьмой сезон сериала «Секретные материалы», вышедший в конце 1999 года, должен был стать последним. А потому продюсер и сценарист Крис Картер решил, что терять нечего, и выпустил в эфир кроссовер с документальным телешоу «Копы». Двенадцатая серия сезона под названием X-Cops началась с заставки «Копов» и визуально развивалась именно как это шоу. Однако вскоре действия полицейских пересеклись с расследованием ФБР, и съемочная группа начала следить не за помощником шерифа Витцелем, а за спецагентами Малдером и Скалли.
«Эврика» / «Хранилище 13»
Продюсеры телеканала Syfy воспользовались отсутствием ограничения на количество эпизодов-кроссоверов и прочно связали вместе два своих научно-фантастических сериала «Эврика» и «Хранилище 13». В пятой серии второго сезона «Хранилища» научный сотрудник городка Эврика Даглас Фарго (Нил Грэйстон) приезжает на склад, чтобы обновить компьютерную систему. Еще раз он попадает в сериал в третьем сезоне. В свою очередь одна из команды хранителей всевозможных сверхъестественных предметов Клаудия Донован (Эллисон Скальотти) приезжает в город ученых в четвертом сезоне «Эврики».
«Симпсоны» / «Футурама»
Согласно популярному интернет-мему, что бы ни происходило, это уже было в мультсериале «Симпсоны». История простой американской семьи началась в 1989 году и пока не спешит завершаться. С кем только ни сталкивались члены семьи Симпсонов за прошедшие десятилетия. Знаменитые актеры, политики, спортсмены, писатели. Однажды в Спрингфилд даже пожаловали герои сериала «Футурама», созданного тем же сценаристом Мэттом Гроунингом. В шестой серии 26-го сезона под названием «Симпсорама» Фрай, Бендер и их друзья возвращаются в прошлое, чтобы убить Гомера Симпсона.
«Бруклин 9-9» / «Новенькая»
Забавное пересечение сериалов произошло в четвертой серии четвертого сезона ситкома «Бруклин 9-9» о жизни нью-йоркских полицейских. Главный герой Джейк Перальта (Энди Сэмберг) преследует преступника и для этого решает реквизировать автомобиль. Но за рулем первой же остановленной машины оказывается Джессика Дэй (Зои Дешанель), героиня сериала «Новенькая». Причем она со всей прямотой доброй и слегка наивной школьной учительницы на просьбу покинуть машину уточняет: «Это кроссовер».
«Волшебники из Вэйверли Плэйс» / «Все тип-топ, или Жизнь на палубе» / «Ханна Монтана»
Телеканал Disney Channel не стал останавливаться на сплетении в одном эпизоде двух сериалов и освоил выпуск тройных кроссоверов. Так, в июле 2009 года вышел тройной эпизод, в котором действовали герои трех выходивших одновременно подростковых шоу: «Ханна Монтана», «Все тип-топ, или Жизнь на палубе» и «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Для этого триплета даже записали специальную заставку, состоящую из комбинаций заглавных песен всех трех сериалов. Правда одновременно главные герои всех трех шоу в кадре так и не появились.