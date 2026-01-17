Согласно популярному интернет-мему, что бы ни происходило, это уже было в мультсериале «Симпсоны». История простой американской семьи началась в 1989 году и пока не спешит завершаться. С кем только ни сталкивались члены семьи Симпсонов за прошедшие десятилетия. Знаменитые актеры, политики, спортсмены, писатели. Однажды в Спрингфилд даже пожаловали герои сериала «Футурама», созданного тем же сценаристом Мэттом Гроунингом. В шестой серии 26-го сезона под названием «Симпсорама» Фрай, Бендер и их друзья возвращаются в прошлое, чтобы убить Гомера Симпсона.