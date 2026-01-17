Актриса Кейт Уинслет — одна из самых талантливых представителей своего поколения, обладательница «Оскара», нескольких премий «Золотой глобус» и «Эмми». Ее карьера насчитывает десятки ролей в самых разных жанрах, а ее героини — сильные, противоречивые, живые женщины, в которых узнают себя миллионы зрителей. Хотя у многих поклонников при ее упоминании сразу приходит в голову «Титаник», есть немало проектов с ее участием, которые заслуживают не меньшего, а порой и большего внимания. Предлагаем познакомиться с ними поближе.