Актриса Кейт Уинслет — одна из самых талантливых представителей своего поколения, обладательница «Оскара», нескольких премий «Золотой глобус» и «Эмми». Ее карьера насчитывает десятки ролей в самых разных жанрах, а ее героини — сильные, противоречивые, живые женщины, в которых узнают себя миллионы зрителей. Хотя у многих поклонников при ее упоминании сразу приходит в голову «Титаник», есть немало проектов с ее участием, которые заслуживают не меньшего, а порой и большего внимания. Предлагаем познакомиться с ними поближе.
«Разум и чувства»
Экранизация романа Джейн Остин от Энга Ли стала прорывом для молодой Уинслет. «Разум и чувства» рассказывает о сестрах Дэшвуд, оказавшихся в сложном финансовом положении после смерти отца. Она сыграла младшую сестру Марианну — романтичную девушку, верящую в большую любовь. В отличие от старшей сестры Элинор (Эмма Томпсон) Марианна не руководствуется умом, а поддается своей импульсивности. В результате это едва не приводит к трагическим последствиям
Всего в 20 лет Уинслет удостоилась первой номинации на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Фильм получил награду за сценарий и считается одной из лучших адаптаций Остин.
«Айрис»
Биографическая драма от Ричарда Эйра рассказывает о британской писательнице и философе Айрис Мердок, которая в последние годы страдала от болезни Альцгеймера. В ленте переплетены сразу две временные линии — молодость героини и ее старость, омраченная угасанием блестящего ума.
Уинслет воплотила молодую Айрис — яркую, харизматичную интеллектуалку, которая бросает вызов общественным нормам и живет так, как считает нужным. Амплуа пожилой писательницы досталась Джуди Денч. Критики восторженно отмечали, насколько органичным оказалось такое сочетание. Две актрисы блестяще создали единый образ персонажа на разных этапах жизни. И, кстати, обе они были номинированы на награды киноакадемии. До этого в истории премии такое случалось лишь однажды — с «Титаником».
«Вечное сияние чистого разума»
Пожалуй, самая необычная картина в фильмографии Уинслет — «Вечное сияние чистого разума» от Мишеля Гондри по сценарию Чарли Кауфмана. Это пронзительная история пары, которая после расставания решает стереть друг друга из памяти с помощью специальной процедуры.
Одна из них Клементина — яркая, непредсказуемая девушка, постоянно меняющая цвет волос. Ее настроение столь же переменчиво: она может быть страстной и очаровательной, а в следующую секунду стать невыносимой и крайне ранимой. Партнером Кейт на экране стал Джим Керри, и их химия сделала ленту незабываемой и любимой. Итог: статуэтка за лучший оригинальный сценарий и культовый статус. Джим Керри вновь доказал, что он не просто комик, а Уинслет вновь претендовала на «Оскар».
«Отпуск по обмену»
В ромкомах британка редкий гость, но «Отпуск по обмену» как раз тот случай. Сюжет простой: две женщины (вторая — Кэмерон Диаз) из разных стран разочарованы своей жизнью. До точки невозврата они доходят перед рождественскими каникулами и решаются на нечто безумное: поменяться домами. Но именно это решение приводит к тому, что они находят главное: любовь.
Уинслет предстала в роли Айрис — лондонской журналистки, которая годами безответно любит женатого коллегу и не в силах вырваться из токсичных отношений. Приезжая в Лос-Анджелес, она начинает переосмысливать все, что с ней происходит. В первую очередь наконец учится любить себя. Фильм стал обязательной программой на зимние праздники для миллионов зрителей.
«Дорога перемен»
Их дуэту с Леонардо ДиКаприо было предначертано вновь засиять на экране в 2008-м. Через 11 лет после совместной работы у Джеймса Кэмерона, они воссоединились в драме Сэма Мендеса «Дорога перемен» по роману Ричарда Йейтса. Интересно, что Уинслет была «двигателем» проекта. Несколько лет она уговаривала своего тогдашнего мужа Мендеса снять картину, а позже заманила в проект старого друга Лео.
Они воплотили будни семейной пары в пригороде 1950-х годов. Их союз кажется идеальным, но в реальности брак медленно разрушается под тяжестью нереализованных мечт и взаимных претензий. Эйприл Уилер чувствует себя дома как в ловушке и пытается вырваться из удушливой рутины. Но это оказывается невозможным, в первую очередь из-за мужа Фрэнка. За эту роль Уинслет была выдвинута на «Золотой глобус».
«Чтец»
В тот же год лента «Чтец» по роману Бернхарда Шлинка принесла Уинслет долгожданный «Оскар» за лучшую женскую роль. В центре сюжета: история связи пятнадцатилетнего подростка и женщины вдвое старше него, которая скрывает свою безграмотность.
Их тайный роман, в ходе которого Михаэль часто читает Ханне вслух, обрывается внезапным исчезновением девушки. Спустя восемь лет юноша узнает, что женщина, которую он любил, — соучастница чудовищного преступления. Но в не меньшей степени она жертва обстоятельств, которая предпочтет пожизненное заключение позору разоблачения своей тайны. За эту работу героиня нашего материала также взяла «Золотой глобус».
«Мейр из Исттауна»
Детективный мини-сериал HBO «Мейр из Исттауна» рассказывает о полицейском в маленьком пенсильванском городке. Она расследует убийство молодой матери, потрясшее местное население. При том, что уже больше года ей не удается раскрыть дело об исчезновении другой девушки. И все это накладывается на личную трагедию — гибель сына и последующий развод, а также конфликт с невесткой, страдающей зависимостью, за право опеки над внуком.
Мейр пытается собрать свою жизнь по кусочкам и сохранить деловую репутацию. Хотя она сломлена горем, из-за чего закрывается ото всех, она все равно не сдается. Для более точной передачи образа Уинслет освоила делаверский акцент и запретила ретушировать кадры, где у нее видны морщины. «Золотой глобус» и «Эмми» лишь подтвердили, что это того стоило.