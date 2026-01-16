Второй сезон криминального сериала получил название «Зверобой. Северный след» и сразу завоевал внимание зрителей напряженным сюжетом и неожиданными поворотами. В финале сезона следователь Хлебников наконец узнает правду, которая стала ключевым моментом истории и сильно повлияла на судьбу героев. Разберем, чем закончился второй сезон и что стало с Хлебниковым в финале.
Итоги финальной серии 2-го сезона сериала «Зверобой»
После событий первого сезона следователь Олег Хлебников (Павел Чинарев) покинул таежный город Вахта, намереваясь продолжить расследование дела, из-за которого его отправили из Москвы. По пути его пытались убить, и Хлебников понял: он стал угрозой для тех, кто ему дорог.
Чтобы спастись и продолжить расследование, Олег скрылся в городе Обручев на Северном море, где внезапно произошла серия убийств. Несмотря на опасность, Хлебников не мог оставаться в стороне и решил провести собственное расследование.
В финале второго сезона «Зверобой. Северный след» (8-я серия) во время спецоперации по захвату преступников Бутак (Александр Голубков) получил ранение, но не смертельное. Олег решил расспросить лечащего врача народов унче Нартова (Вадим Сквирский) о странных цифрах на карте и получил ответ, нов весьма агрессивной форме. Параллельно Щерга (Яков Шамшин) с коллегами загнали преступников в тупик, однако взять их живыми не удалось: прибывший начальник службы безопасности порта Астахов устроил перестрелку и убил всех.
Олег отправился к бизнесмену Ясанову (Рамиль Сабитов), чтобы обсудить причастность Астахова к незаконным химическим захоронениям. Его подозрения оправдались. Ясанов не убил Астахова, но заставил его не только признаться в своих преступлениях, но и съесть отравленные водоросли, вызывающие постепенное вымирание унче.
Хлебников понял, что Нартов, будучи лечащим врачом унче, не мог не знать о причине их гибели по анализам крови. Примечательно, что к этому моменту доктор исчез. Позже он связался с Олегом по телефону, не поддался на уговоры сдаться и назначил место для встречи, куда Хлебников должен был явиться один. В противном случае Нартов угрожал убить Сонголик (Елена Щербакова) — девушку унче. Олег согласился и едва не стал свидетелем нового ритуального убийства, но Нартова удалось обезвредить.
После этого Сонголик покинула город — она решила начать новую жизнь. Ясанов признался шаману, что ему необходимо найти замену, чтобы у унче был защитник на случай опасности. Перед отъездом Хлебников встретился с Ясановым, который предложил ему занять место Астахова, но Олег отказался.
Затем Хлебников отправился в палату Бутака, но его там не оказалось. Над кроватью он увидел кровавый знак, который напомнил о прошлом: когда-то мать Хлебникова расследовала деятельность секты, жестоко убивавшей бандитов, и теперь оказалось, что не все члены той группы были уничтожены. В следующую минуту Олег получил звонок с неизвестного номера, намекающий, что у него еще много незавершенных дел.
Как сложились судьбы героев
Рассмотрим, как сложилась судьба Олега Хлебникова и других ключевых персонажей.
Олег Хлебников
Отказался от предложения Ясанова занять место Астахова, тем самым окончательно подтверждая, что не готов становиться частью системы, где истина подменяется удобными компромиссами. Финальный звонок с неизвестного номера показывает: прошлое не отпускает героя, а его борьба с теневыми структурами только начинается.
Бутак
Несмотря на тяжелое ранение, выжил, но при странных обстоятельствах исчез из палаты. Создается впечатление, что режиссеры намеренно оставили его судьбу открытой, как бы намекая на продолжение сериала.
Сонголик
Уехала из города, чтобы начать новую жизнь вдали от насилия и страха. Это событие — своего рода попытка вырваться из замкнутого круга трагедий, которыми был наполнен Обручев на протяжении всего сезона.
Будет ли продолжение сериала «Зверобой»
Официальной информации о съемках третьего сезона сериала «Зверобой» на момент написания статьи не было. Но вторая часть только завершилась, и вполне возможно, что вскоре создатели объявят о продолжении. По крайней мере, в финале осталось множество незакрытых сюжетных линий. Однако пока зрителям остается ждать и следить за новостями.