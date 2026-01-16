Хлебников понял, что Нартов, будучи лечащим врачом унче, не мог не знать о причине их гибели по анализам крови. Примечательно, что к этому моменту доктор исчез. Позже он связался с Олегом по телефону, не поддался на уговоры сдаться и назначил место для встречи, куда Хлебников должен был явиться один. В противном случае Нартов угрожал убить Сонголик (Елена Щербакова) — девушку унче. Олег согласился и едва не стал свидетелем нового ритуального убийства, но Нартова удалось обезвредить.