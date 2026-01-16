Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Воронков: фильмы с господдержкой следует выпускать в прокат летом

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров, в оптимальной модели коммерческие продюсеры, снимающие за счет собственных средств, могут ориентироваться на зимний период
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Созданные с привлечением государственного финансирования фильмы стоит выпускать в прокат летом, а коммерческие картины — зимой. Так релизы в течение года будут распределены равномерно, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Если проект получил государственное финансирование, логично выводить его летом, чтобы равномерно заполнять прокат», — сказал Воронков ТАСС.

По его словам, в оптимальной модели коммерческие продюсеры, снимающие за счет собственных средств, могут ориентироваться на зимний период. «Если фильм снят на деньги телеканалов или полностью на частные средства — пожалуйста, выбирайте удобный период», — отметил он.

Такой подход, по его мнению, позволит снизить нагрузку на холодный сезон и оживить летний прокат.

«Это позволит кинотеатрам “разгрузить” зиму и оживить летний сезон. Лето 2026 года уже выглядит интереснее, чем в 2025 году, хотя пока остается немного пустоватым. Тем не менее мы видим позитивную динамику», — заключил Воронков.