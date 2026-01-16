Ричмонд
В ГД назвали «творческой импотенцией» пересъемки советских франшиз

Первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что ремейки являются попыткой заработать на проверенных сюжетах
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возвращение к советским произведениям в современном кинопрокате является признаком «творческой импотенции» и циничной попыткой заработать на проверенных франшизах. Такое мнение ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

«Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего», — сказал Певцов, комментируя новые экранизации советских фильмов и мультфильмов.

По его словам, речь не идет о дефиците талантливых режиссеров и сценаристов, скорее дело в желании заработать на известных франшизах.

«Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги. Цинично заработать на советских франшизах. При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», — отметил депутат.