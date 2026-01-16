Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прозрачный наряд 61-летней Моники Белуччи на светском вечере вызвал ажиотаж в сети

Актриса в откровенном наряде вышла на публику

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном наряде посетила светский вечер в Париже и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Соцсети

61-летняя знаменитость выбрала для мероприятия, организованного французской газетой Le Figaro, черные брюки с высокой посадкой и пиджак. При этом под ним находилась прозрачная кофта, сквозь ткань которой просвечивал полупрозрачный бюстгальтер.

Стилисты дополнили эффектный образ звезды фильма «Битлджус Битлджус» солнцезащитными очками и золотым колье. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под роликом. «Как всегда красива», «Шикарная женщина», «Королева вышла на красную дорожку», «Самая красивая женщина на планете», «Как она может оставаться красивой в таком возрасте?» — писали пользователи сети.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что Деми Мур и Моника Беллуччи не сексуальны.