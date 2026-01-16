Дочь звезды «Сватов» рассказала о состоянии актрисы после травмы ноги

Дочь актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская рассказала о травме, полученной матерью. Женщину цитирует «СтарХит».
По словам девушки, знаменитость сильно повредила ногу, но сейчас ее самочувствие в норме.
«Все в порядке — травма заживает, лечение идет. Но врачи Склифосовского сказали, что надо было делать сразу операцию», — сказала она.
Женщина добавила, что мама отказалась от хирургического вмешательства из-за графика спектаклей. После этого ее попросили держать ногу в покое, выписали мази и рекомендовали носить ортез.
Гербачевская также опровергла слухи о том, что звезда «Сватов» якобы сбежала из больницы — она подчеркнула, что матери сделали все нужные снимки и отпустили, а контакт с врачом она поддерживает.
Сейчас актриса принимает участие в спектаклях «Шут Балакирев» и «Репетиция оркестра», а также в постановке «Сирена и Виктория», где работает в паре с коллегой по «Сватам» Олесей Железняк. Сейчас нагрузка актрисы снижена, в некоторых сценах она выступает сидя, чтобы не тревожить травмированную ногу.
