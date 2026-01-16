Ричмонд
Netflix продлил действие трех товарных знаков в России до 2036 года

Изначально срок исключительного права истекал 2 ноября 2026 года
Netflix
NetflixИсточник: Legion-Media.ru

Стриминговый сервис Netflix продлил в России действие трех товарных знаков с изображением красной буквы N до 2036 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.

Изначально срок исключительного права на эти знаки истекал 2 ноября 2026 года. Однако американская компания подала заявки на продление регистрации.

Теперь Netflix будет использовать бренд в России до ноября 2036 года. Под этим названием компания будет предоставлять развлекательные и образовательные услуги, а также транслировать аудиовизуальный и мультимедийный контент.