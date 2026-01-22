«Марти Великолепный» – отвязная драма с Шаламе, претендующим на «Оскар». Что в ней такого?

Братья Бенни и Джош Сэфди до недавнего времени работали в тандеме, но в 2025 году их режиссерские пути разошлись: оба выпустили по сольному полному метру. Любопытно, что оба сняли нетипичные спортивные драмы, где герои приходят к не вполне традиционным для жанра финалам. «Марти Великолепный», работа Джоша, получилась более яркой и запоминающейся как с точки зрения эстетики, так и в плане повествования. Удивляться этому не приходится: Бенни, поставившего «Крушащую машину», ограничивала биография существующего в действительности рестлера Марка Керра. Джош же работал с вымышленным персонажем, что давало большую свободу. И Джош, что называется, оторвался по полной: набил свою спортивную драму криминальными элементами, задействовал ернические тарантиновские интонации, включил эстетский анахроничный саундтрек Дэниэла Лопатина.