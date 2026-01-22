«Марти Великолепный» – отвязная драма с Шаламе, претендующим на «Оскар». Что в ней такого?

О чем фильм «Марти Великолепный»
Нью-Йорк, 1950-е. Марти Маузер работает продавцом обуви в магазине, которым заведует его родной дядя. Молодой человек абсолютно уверен, что заслуживает большего: его навыки игры в настольный теннис наверняка позволят ему заполучить титул чемпиона мира. Проблема в том, что в Америке этим видом спорта не слишком интересуются, а до Лондона и Токио, где проходят значимые соревнования, добираться долго и, что важнее, дорого.
Но Марти не сдается: он планирует во что бы то ни стало раздобыть деньги и улететь к мечте, даже если ради этого придется связаться с недобросовестными дельцами и настоящими гангстерами, обмануть близких людей и разрушить пару-тройку жизней.
Зачем смотреть
Братья Бенни и Джош Сэфди до недавнего времени работали в тандеме, но в 2025 году их режиссерские пути разошлись: оба выпустили по сольному полному метру. Любопытно, что оба сняли нетипичные спортивные драмы, где герои приходят к не вполне традиционным для жанра финалам. «Марти Великолепный», работа Джоша, получилась более яркой и запоминающейся как с точки зрения эстетики, так и в плане повествования. Удивляться этому не приходится: Бенни, поставившего «Крушащую машину», ограничивала биография существующего в действительности рестлера Марка Керра. Джош же работал с вымышленным персонажем, что давало большую свободу. И Джош, что называется, оторвался по полной: набил свою спортивную драму криминальными элементами, задействовал ернические тарантиновские интонации, включил эстетский анахроничный саундтрек Дэниэла Лопатина.
Также стоит отметить, что исполнивший главную роль в «Марти Великолепном» Тимоти Шаламе обладает несравнимо более развитыми актерскими данными, чем сыгравший Керра в «Крушащей машине» Дуэйн Джонсон. Марти — безусловно отталкивающий персонаж, он демонстрирует зашкаливающий прагматизм и потребительское отношение к людям; если бы не харизма Шаламе, не азарт, с которым актер отыгрывает пороки своего героя, два с половиной часа в компании с таким «спортсменом» могли бы показаться невыносимыми.
При этом сам Маузер — не единственная впечатляющая актерская работа в «Марти». Внимания заслуживают еще как минимум два персонажа второго плана. Гвинет Пэлтроу идеально вписалась в образ актрисы Кей Стоун, безуспешно пытающейся вернуть былую популярность. Одесса Эзайон невероятно убедительна в роли подруги детства Марти, которую главный герой втягивает в, скажем так, непростую жизненную ситуацию (впрочем, некоторые зрители вспомнят, что всю ту же палитру — вопли и рыдания — Эзайон с не меньшей убедительностью демонстрировала и в перезапуске «Восставшего из ада»).
Почему можно не смотреть
Из-за перегруженности событиями и персонажами, интонационных сбивок и финала, который кажется то ли фальшивым, то ли незаслуженным, лента Джоша Сэфди выглядит сложно устроенной безделушкой, замороченным анекдотом. Контекст ситуацию только усугубляет: два брата устроили соревнование по деконструкции спортивной драмы.
Младший выбрал реального персонажа попроще и снял относительно прямолинейное кино с визуальными отсылками к ситкомам 80-х и 90-х (кстати, эта эстетика Сэфди вообще не чужда, что доказывает, например, клип, снятый братьями пять лет назад на песню вышеупомянутого Лопатина Lost But Never Alone). Старший взялся за неоднозначного выдуманного героя и выстроил вокруг него многослойную историю. У обоих вышли фильмы, не сообщающие зрителям ровным счетом ничего нового ни о спорте, ни о спортсменах, ни о людях вообще. Джоша, тем не менее, хочется поздравить: его упражнение выполнено лучше, результат не такой скучный, как у Бенни.