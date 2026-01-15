«Букингемский дворец»: Бальдони раскрыл, как Блейк Лайвли называет свой дом

Джастин Бальдони утверждает, что Блейк Лайвли называла свой домашний офис «Букингемским дворцом», когда просила проводить там встречи по поводу фильма «Все закончится на нас». 41-летний режиссер давал показания под присягой в Лос-Анджелесе в рамках продолжающегося судебного разбирательства с 38-летней актрисой. В стенограмме показаний, представленной в судебном документе, есть момент, когда Бальдони рассказал о кодовом названии, которое Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс использовали для своих апартаментов в Нью-Йорке.
«Она называла его Букингемским дворцом, потому что там побывало так много знаменитостей, — заявил Джастин. — Это был офис в ее пентхаусе, и именно там мисс Лайвли просила проводить все наши встречи». Напомним, в декабре 2024 года Блейк подала в суд на своего коллегу по фильму, а также на других сотрудников Wayfarer Studios, обвинив их в сексуальных домогательствах и преследовании, что Бальдони и его команда категорически отрицают.
Встречный иск Джастина, обвиняющего Лайвли и 49-летнего Рейнольдса в клевете и вымогательстве, был впоследствии отклонен судьей. Ранее рассмотрение дела было назначено на март, но было отложено до мая 2026 года.
