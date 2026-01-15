Ричмонд
Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе: «Мое преимущество»

Актриса снялась с четырьмя сыновьями и дочерью
Глафира Тарханова
Глафира ТархановаИсточник: Legion-Media.ru

Глафира Тарханова в личном блоге опубликовала редкое видео со своими детьми. Она впервые показала всех пятерых наследников вместе.

Звезда сериала «Обоюдное согласие 2» и ее дети надели пижамы и позировали на кровати. При этом лицо показал только старший сын актрисы — 17-летний Корней. Он также держал на руках полуторагодовалую сестру Лукерью, которая была повернута к камере спиной.

Глафира Тарханова с детьми, фото: соцсети
Глафира Тарханова с детьми, фото: соцсети

15-летний Ермолай сел возле знаменитой матери и надел черные солнцезащитные очки, а 13-летний Гордей и восьмилетний Никифор выбрали объемные маски.

«Похожа ли я на своих героинь??? Скорее нет, чем да! Ни у кого из них нет 5 детей. Это мое преимущество. Уговорила Корнея и компанию на пижамную вечеринку!» — рассказала Тарханова.

В 2025 году актриса перестала скрывать старшего сына. Она опубликовала в своем блоге профессиональные снимки Корнея и сообщила, что он начал строить модельную карьеру и открыт к предложениям.

В октябре 2025-го Глафира Тарханова отметила 20-летнюю годовщину свадьбы с мужем, актером Алексеем Фаддевым.

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев
Глафира Тарханова и Алексей ФаддеевИсточник: Соцсети

«20 лет рядышком! В любви, жизнь не перестает удивлять. Главное достижение — 5 детей! Пусть находятся силы для вдохновения, терпения, для здоровья, подвигов, покорения новых вершин, для успеха вместе. Познаем друг друга, идем дальше», — написала актриса.

Ранее Глафира Тарханова рассказала об абьюзе коллеги в театре. 