Появилось первое фото звезды «Игры престолов» Софи Тернер в образе Лары Крофт

Актриса, известная по роли Сансы Старк, сыграет легендарную искательницу приключений
Опубликовано первое фото Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк из «Игры престолов», в образе Лары Крофт.

29-летняя актриса сыграет искательницу приключений в новом сериале «Расхитительница гробниц».

Известно, что Джейсон Айзекс сыграет дядю Лары Крофт. В сериале также появится Сигурни Уивер.

В качестве создателя, сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь».

Начало съемок состоится в январе 2026 года. Выход сериала запланирован на 2017 год.

Ранее роль Лары Крофт исполняли Анджелина Джоли («Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни») и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»).

