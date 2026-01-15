Опубликовано первое фото Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк из «Игры престолов», в образе Лары Крофт.
29-летняя актриса сыграет искательницу приключений в новом сериале «Расхитительница гробниц».
Известно, что Джейсон Айзекс сыграет дядю Лары Крофт. В сериале также появится Сигурни Уивер.
В качестве создателя, сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь».
Начало съемок состоится в январе 2026 года. Выход сериала запланирован на 2017 год.
Ранее роль Лары Крофт исполняли Анджелина Джоли («Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни») и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»).
