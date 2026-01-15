Юрий Стоянов заявил о востребованности актеров в киноиндустрии Москвы

Петербургским актерам сложнее найти работу в кино, чем их коллегам из Москвы. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал артист Юрий Стоянов.
По его словам, эта проблема связана с отсутствием в Петербурге крупных кинопроизводств. Стоянов признался, что и его собственная карьера в большом кино началась только после переезда в Москву.
«В киноиндустрии Питер, мягко говоря, не востребован. К вопросу о городе и его атмосфере, влияет ли он — да нет. Скорее влияет отсутствие больших продакшенов», — сказал актер.
При этом артист отметил, что в настоящее время съемки фильмов и сериалов все чаще проходят в разных регионах России.
