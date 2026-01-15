Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов заявил о востребованности актеров в киноиндустрии Москвы

Артист Юрий Стоянов заявил, что его карьера в большом кино началась только после переезда в Москву
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Петербургским актерам сложнее найти работу в кино, чем их коллегам из Москвы. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал артист Юрий Стоянов.

По его словам, эта проблема связана с отсутствием в Петербурге крупных кинопроизводств. Стоянов признался, что и его собственная карьера в большом кино началась только после переезда в Москву.

«В киноиндустрии Питер, мягко говоря, не востребован. К вопросу о городе и его атмосфере, влияет ли он — да нет. Скорее влияет отсутствие больших продакшенов», — сказал актер.

При этом артист отметил, что в настоящее время съемки фильмов и сериалов все чаще проходят в разных регионах России.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, что сохранить здоровье ему помогают баня и бассейн.