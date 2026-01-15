Мэтт Дэймон презентовал свой новый фильм «Лакомый кусок». Актер сыграл в картине одну из главных ролей, а его партнером стал лучший друг Бен Аффлек.
На премьере Дэймона поддержала жена Лусиана, а также три дочери: 19-летняя Изабелла, 17-летняя Джиа и 15-летняя Стелла. Для светского мероприятия 55-летний актер выбрал черный классический костюм и футболку в тон. Супруга звезды надела красное платье длины миди с корсетом без бретелей и юбкой, украшенной рюшами, а также черные туфли-лодочки на каблуках. Стилисты сделали ей модную укладку, а визажисты — вечерний макияж.
Изабелла для мероприятия выбрала трендовое серое платье-майку, 17-летняя Джиа надела черное платье-комбинацию из шелка, а 15-летняя Стелла — черное платье в мелкий белый горошек.
Напомним, Мэтт Дэймон познакомился с Лусианой Барросо в 2003 году в Майами, куда он приехал на съемки фильма «Застрял в тебе». Интересно, что изначально снимать картину должны были на Гавайях, но потом съемки перенесли в Майами.
После одного из съемочных дней Дэймон по настоянию друзей отправился в бар, где Барросо работала барменом.
«Как хорошо, что они меня вытащили, потому что мы оказались в баре, где моя жена работала барменом. Я увидел ее, несмотря на переполненный зал. Я не знаю, как еще наши пути могли бы пересечься, если бы не этот случай», — говорил он в одном из интервью.
Спустя два года они поженились в Нью-Йорке. Актер также воспитал дочь супруги от предыдущих отношений. Сегодня Алексии 26 лет.
Ранее Мэтт Дэймон признался, что его жене сначала понравился Бен Аффлек.