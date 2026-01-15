«Пони» — шпионский триллер, действие которого происходит в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши американского посольства (их играют Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон). После того, как их мужья при странных обстоятельствах погибают, женщины становятся оперативниками ЦРУ.