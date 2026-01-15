Ричмонд
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк заговорила на русском языке в новом сериале

Актриса, известная по роли Дейенерис Таргариен, заговорила по-русски в шпионском сериале «Пони»
Кадр из сериала «Пони»
Кадр из сериала «Пони»

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен, впервые с момента окончания «Игры престолов» в 2019 году, сыграла главную роль в сериале.

В шпионском триллере «Пони» ее героиня оказывается в Москве и даже говорит по-русски.

В одном из эпизодов героиня Кларк, научившись русским ругательствам, обращается к московской торговке: «Дай сюда эти чертовы яйца!». Далее следуют еще более крепкие выражения.

Кадр из сериала «Пони»
Кадр из сериала «Пони»

«Пони» — шпионский триллер, действие которого происходит в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши американского посольства (их играют Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон). После того, как их мужья при странных обстоятельствах погибают, женщины становятся оперативниками ЦРУ.

Режиссером сериала выступила Сюзанна Фогель («Бортпроводница»).

Все серии сериала «Пони» вышли на канале Peacock 15 января.