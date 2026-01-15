Ричмонд
Российская актриса показала фигуру в купальнике после похудения на 30 кг

Актриса Мария Шумакова показала фигуру в купальнике после похудения на 30 килограммов. Звезда позировала в откровенном монокини на отдыхе в Дубае и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Шумакова / фото: соцсети
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Шикарная», «Она была роскошной», «Фантастическая леди», «Ух ты», «Прекрасная», «Уф», «Крутая», «Вот это результат», «Потрясающе выглядишь», «Крутая мамочка», «Идеально сидит купальник».

Звезда в апреле 2024 года стала матерью. Артистка признавалась, что после родов весила 93 килограмма. Знаменитости понадобилось полтора года, чтобы прийти в форму. Звезда уже довольна результатом, но продолжает работать над качеством тела.

Актриса рассказывала, что похудеть ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Шумакова ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению артистки, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также знаменитость научилась принимать и любить себя в любом весе.

Ранее Мария Шумакова рассказала об отказе от алкоголя.