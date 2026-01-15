Российская актриса показала фигуру в купальнике после похудения на 30 кг

Актриса рассказывала, что похудеть ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Шумакова ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению артистки, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также знаменитость научилась принимать и любить себя в любом весе.