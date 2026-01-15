Ричмонд
«Все плакали от смеха»: Ургант выложил теплое видео с умершим от рака Золотовицким

Артист скончался 14 января в возрасте 64 лет
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Телеведущий Иван Ургант опубликовал трогательное видео в память о своем друге, актере Игоре Золотовицком, скончавшемся от тяжелой болезни, сообщает Life.ru. Он рассказал об уникальном чувстве юмора ректора Школы-студии МХАТ, которое заставляло всех смеяться даже над серьезными вещами.

Как написал Ургант, артист мог говорить настолько серьезным тоном, что окружающие не могли сдержать смех. Видеозапись, снятая в студии Первого канала, стала данью уважения их многолетней дружбе и совместной работе.

«Игорь — очень веселый и добрый человек. Он очень любит свою жену Верочку и детей — Лешу и Сашу. А еще он любит своих учеников, которых у него очень много, свою профессию, театр, отмечать Новый год и дни рождения на даче, собирать конструкторы Lego и своих друзей», — подписал пост телеведущий.

Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ, скончался 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с раком желудка. Церемония прощания с ним состоится в МХТ имени Чехова 17 января.