«Все плакали от смеха»: Ургант выложил теплое видео с умершим от рака Золотовицким

Телеведущий Иван Ургант опубликовал трогательное видео в память о своем друге, актере Игоре Золотовицком, скончавшемся от тяжелой болезни, сообщает Life.ru. Он рассказал об уникальном чувстве юмора ректора Школы-студии МХАТ, которое заставляло всех смеяться даже над серьезными вещами.
Как написал Ургант, артист мог говорить настолько серьезным тоном, что окружающие не могли сдержать смех. Видеозапись, снятая в студии Первого канала, стала данью уважения их многолетней дружбе и совместной работе.
«Игорь — очень веселый и добрый человек. Он очень любит свою жену Верочку и детей — Лешу и Сашу. А еще он любит своих учеников, которых у него очень много, свою профессию, театр, отмечать Новый год и дни рождения на даче, собирать конструкторы Lego и своих друзей», — подписал пост телеведущий.
Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ, скончался 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с раком желудка. Церемония прощания с ним состоится в МХТ имени Чехова 17 января.