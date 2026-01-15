Ричмонд
«Наели щечки»: Равшана Куркова показала фото с двухлетней дочерью в спортзале

Актриса вместе с детьми уехала отдыхать в теплую страну

Равшана Куркова показала милое фото со своей двухлетней дочерью Самирой. Актриса вместе с ней, а также пятилетним сыном Гаспаром отправилась отдыхать в теплую страну.

Равшана Куркова с дочерью, фото: соцсети
Равшана Куркова с дочерью, фото: соцсети

Во время отпуска звезда сериала «Открытый брак. Акт второй» не забывает заниматься спортом. 45-летняя актриса в тренажерном зале сделала фото с Самирой. Они позировали напротив зеркала.

«Мы наели щечки и ни о чем не жалеем!» — заявила Куркова.

Равшана Куркова на отдыхе, фото: соцсети
Равшана Куркова на отдыхе, фото: соцсети

Она позировала в светлом укороченном топе и в черных велосипедках. Актриса заплела длинные волосы в две косы.

Напомним, Равшана Куркова родила сына Гаспара в 2020 году. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. Она впервые показала мальчика, когда ему исполнился год. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения. 

Равшана Куркова с детьми, фото: соцсети
Равшана Куркова с детьми, фото: соцсети

В марте 2023-го актриса сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца второго ребенка она не называет.

Равшана Куркова накануне Нового года устроила семейную фотосессию с Гаспаром и Самирой.

Равшана Куркова с детьми / фото: соцсети
Равшана Куркова с детьми / фото: соцсети

«С наступающим! Желаем вам в новом году крепкого здоровья и много поводов для радости и вдохновения! Пусть желания исполняются, а внутри и вокруг будет больше любви и счастья», — написала актриса.

Ранее Равшана Куркова показала пятилетнего сына на утреннике. Гаспар в роли зайчика сыграл в детском спектакле. 