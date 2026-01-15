Ричмонд
Мистер Биг из «Секса в большом городе» негативно высказался о Саре Джессике Паркер

Крис Нот эмоционально отреагировал на новость о награде своей коллеги
Крис Нот
Крис НотИсточник: Legion-Media

Крис Нот негативно высказался о Саре Джессике Паркер, вместе с которой он снимался в культовом сериале «Секс в большом городе». Их герои по сюжету были влюблены друг в друга.

Недавно актриса получила награду Carol Burnett Award за выдающийся вклад в телевидение. На сцене звезда поблагодарила команду и партнеров сериала и отметила, что работала с «самым великолепным ансамблем женщин и мужчин».

Крис Нот, фото: соцсети
Крис Нот, фото: соцсети

Нот в личном блоге заявил, что победа его бывшей партнерши сейчас неуместна. Он разместил фото, сделанное в спортзале.

«Пошел к черту, Новый год — давай вперед!» — эмоционально высказался актер.

Один из поклонников спросил: «Ты что, имеешь в виду Сару Джессику Паркер и ее награду?». Нот утвердительно ответил на его вопрос.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале «Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале «Секс в большом городе»Источник: Legion-Media.ru

Напомним, в 2021 году состоялась премьере сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе». Действие происходит спустя 11 лет после событий, показанных в предыдущей части франшизы.

Паркер и Нот вернулись к ролям Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига. Однако в первом сезоне герой Нота умирает.

В 2021 году актер попал в скандал — несколько женщин обвинили его в домогательствах. Он опроверг эти заявления, но скандальная история повлияла на его карьеру. С того момента актер практически не снимается в кино.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот
Сара Джессика Паркер и Крис Нот

В сентябре 2025 года стало известно, что Крис Нот получил роль впервые после «отмены». Актер снялся в психологическом триллере «Блок». 