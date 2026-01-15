Крис Нот негативно высказался о Саре Джессике Паркер, вместе с которой он снимался в культовом сериале «Секс в большом городе». Их герои по сюжету были влюблены друг в друга.
Недавно актриса получила награду Carol Burnett Award за выдающийся вклад в телевидение. На сцене звезда поблагодарила команду и партнеров сериала и отметила, что работала с «самым великолепным ансамблем женщин и мужчин».
Нот в личном блоге заявил, что победа его бывшей партнерши сейчас неуместна. Он разместил фото, сделанное в спортзале.
«Пошел к черту, Новый год — давай вперед!» — эмоционально высказался актер.
Один из поклонников спросил: «Ты что, имеешь в виду Сару Джессику Паркер и ее награду?». Нот утвердительно ответил на его вопрос.
Напомним, в 2021 году состоялась премьере сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе». Действие происходит спустя 11 лет после событий, показанных в предыдущей части франшизы.
Паркер и Нот вернулись к ролям Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига. Однако в первом сезоне герой Нота умирает.
В 2021 году актер попал в скандал — несколько женщин обвинили его в домогательствах. Он опроверг эти заявления, но скандальная история повлияла на его карьеру. С того момента актер практически не снимается в кино.
В сентябре 2025 года стало известно, что Крис Нот получил роль впервые после «отмены». Актер снялся в психологическом триллере «Блок».