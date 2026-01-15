Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

Ранее актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заявил, что был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. После окончания шоу в сети появилась петиция с требованием переснять финальные эпизоды с привлечением других, «более компетентных» сценаристов. Ее подписали 1,8 миллиона человек.