Звезда «Ландышей» рассказала об изменивших ее жизнь духовных практиках

Актриса Ника Здорик заявила, что духовные практики на Бали изменили ее жизнь
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба

Актриса Ника Здорик, известная по роли в сериале «Ландыши», рассказала о поездке на Бали, которая изменила ее жизнь. Ее слова передает Пятый канал.

Знаменитость сообщила, что во время ретрита научилась медитировать, после чего эта практика стала частью ее утренних привычек. Хотя изначально артистка была настроена скептически.

«Я в это не очень верила. Но потом меня накрыло, я там разрыдалась. Моя жизнь сильно поменялась. Не знаю, связано ли это с Бали или нет, но жизнь сильно поменялась», — призналась Здорик.

Ранее Ника Здорик высказалась о критике второго сезона сериала «Ландыши».