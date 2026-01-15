Ричмонд
Депутат Драпеко объяснила, почему все чаще переснимают советскую классику

По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре, это связано с нехваткой современных идей и желанием заработать на известных брендах
Елена Драпеко
Елена ДрапекоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рост числа новых экранизаций советских фильмов и мультфильмов связан с нехваткой современных идей и желанием заработать на известных брендах. Такое мнение ТАСС высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Думаю, что не хватает идей современных. И, конечно, зарабатывают на известных брендах», — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему в последние годы все чаще переснимают советскую классику.

На просьбу оценить одно из таких произведений — экранизацию истории про Простоквашино, Драпеко заметила, что «не смотрела ее».