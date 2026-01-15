Звезда фильма «Я худею» снялся с женой и тремя детьми

Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик снялся с женой и тремя детьми возле наряженной елки. Актер поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) домашними фото с семьей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Юморист не стал отбирать лучшие кадры, а показал «реальную жизнь».
Подписчики артиста активно прокомментировали его пост: «Сразу видно, вся семья на позитиве», «Мама пытается выспаться, пока дети сидят спокойно», «Как они все похожи», «У вас там копировальный центр», «Вся сложность материнства на лице у вашей жены», «Отпустите Ригину поспать», «Обожаю вашу семью», «Смешные», «Ну наконец-то нормальные фотки», «Правдивая фотосессия».
Кулик женат на Ригине Гайсиной, они познакомились в сети. Девушка была подписана на YouTube-канал шоумена, а позже написала ему и предложила встретиться. Артист рассказывал в личном блоге, что сразу влюбился в Ригину, и после первого свидания они не расставались. В 2018 году пара официально зарегистрировала отношения, а 9 ноября 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Софией.
В октябре 2022 года в семье вновь произошло пополнение. У пары появился сын Федор. А в январе 2025 года супруга артиста родила мальчика Матвея.