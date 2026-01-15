Звезда фильма «Я худею» снялся с женой и тремя детьми

Кулик женат на Ригине Гайсиной, они познакомились в сети. Девушка была подписана на YouTube-канал шоумена, а позже написала ему и предложила встретиться. Артист рассказывал в личном блоге, что сразу влюбился в Ригину, и после первого свидания они не расставались. В 2018 году пара официально зарегистрировала отношения, а 9 ноября 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Софией.