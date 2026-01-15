«Спасибо вам за то, что были в моей жизни, за то, что поверили, за участие, за сопереживание, за поддержку, за пример! За способность радоваться, несмотря ни на что… Ваше напутствие “не наиграешь — не сыграешь” перед самым ответственным показом вселяло такую легкость и азарт. Вы были такой мощной опорой для всех нас. Мой мастер, мой учитель… Спасибо вам! Как же тяжело…» — высказался актер.