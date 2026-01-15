Ричмонд
Боярская почтила память Золотовицкого: «Больно переживать уход учителей»

Актриса отметила, что ее муж Максим Матвеев переживает из-за ухода из жизни своего наставника
Елизавета Боярская на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба

Елизавета Боярская почтила память Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни после продолжительной болезни. Актриса напомнила, что Игорь Яковлевич преподавал у ее мужа Максима Матвеева в Школе-студии МХАТ. Звезда отметила, что супруг переживает из-за утраты близкого человека.

«Ужасно больно переживать уход учителей. Игорь Яковлевич был мощной опорой, мастером Максима. Он учился в его мастерской. Соболезнования семье, всем ученикам и коллегам. Его обожали. Светлая память», — написала в личном блоге Боярская.

Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Матвеев также высказался о смерти своего учителя. Он признался, что эта печальная новость его потрясла. Актер поделился архивными кадрами с Игорем Яковлевичем и рассказал, чему он его научил.

«Спасибо вам за то, что были в моей жизни, за то, что поверили, за участие, за сопереживание, за поддержку, за пример! За способность радоваться, несмотря ни на что… Ваше напутствие “не наиграешь — не сыграешь” перед самым ответственным показом вселяло такую легкость и азарт. Вы были такой мощной опорой для всех нас. Мой мастер, мой учитель… Спасибо вам! Как же тяжело…» — высказался актер.

Максим Матвеев и Игорь Золотовицкий, фото: соцсети
Максим Матвеев и Игорь Золотовицкий, фото: соцсети

Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. Ему было 64 года. Актера похоронят на Троекуровском кладбище, а прощание с ним пройдет 17 января в МХТ имени Чехова.

Ранее стало известно, что сын Золотовицкого писал о вере в «большую победу» перед смертью отца от рака. 