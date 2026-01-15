Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Счастливы вместе» рассказала о мудрости Светы Букиной

Актриса Дарья Сагалова назвала мудрой Свету Букину из сериала «Счастливы вместе»
Виктор Логинов, Дарья Сагалова
Виктор Логинов, Дарья СагаловаИсточник: кадр из сериала «Счастливы вместе»

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу «Счастливы вместе», высказалась о характере своей героини Светы Букиной. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка заявила, что ничего не стала бы менять в персонаже, который полюбился зрителям по всей России. В то же время 40-летняя Сагалова призналась, что сейчас не смогла бы сыграть Букину из-за неподходящего возраста.

«Она и глупая, и мудрая. Знаете, иной раз в женской глупости и есть мудрость», — добавила актриса.

Ранее Дарья Сагалова объяснила уход из сериала.