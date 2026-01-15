Звезда «Счастливы вместе» рассказала о мудрости Светы Букиной

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу «Счастливы вместе», высказалась о характере своей героини Светы Букиной. Ее слова приводит «Пятый канал».
Артистка заявила, что ничего не стала бы менять в персонаже, который полюбился зрителям по всей России. В то же время 40-летняя Сагалова призналась, что сейчас не смогла бы сыграть Букину из-за неподходящего возраста.
«Она и глупая, и мудрая. Знаете, иной раз в женской глупости и есть мудрость», — добавила актриса.
Ранее Дарья Сагалова объяснила уход из сериала.