Эль Фаннинг призналась, что очень хочет детей от своего возлюбленного

Эль Фаннинг откровенно рассказала о своих отношениях с исполнительным директором Rolling Stone Гасом Веннером. Совсем недавно 27-летняя актриса заявила, что ее бойфренд, с которым она встречается более двух лет, «самый лучший».
«Мы хотим быть частью жизни друг друга и разделять эти веселые моменты и впечатления. Зачем скрывать? Будущее выглядит многообещающим», — заявила Эль.
В настоящее время знаменитость и 35-летний Веннер проводят время в арендованном доме артистки в Лос-Анджелесе и в резиденции Гаса в Нью-Йорке и просто наслаждается совместной жизнью. «В будущем я определенно хочу детей. Я всегда их хотела», — добавила Эль, рассказывая про развитие своих отношений с Гасом.
«Я знала это с детства, так что нет ничего удивительного», — объяснила она. Фаннинг также поделилась, что чувствует себя очень уверенно и счастливо рядом со своим бойфрендом. Они смело планируют совместное будущее и ожидают только лучшего.
Фаннинг и Веннер — сын сооснователя Rolling Stone Яна Веннера — впервые вызвали слухи о романе, когда их сфотографировали держащимися за руки в ноябре 2023 года. Пара дебютировала на красной дорожке на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2024 году, а совсем недавно они появились на церемонии этого года. Фаннинг была номинирована за свою роль в фильме «Сентиментальная ценность».
Ранее Эль Фаннинг поделилась планами на 2026 год.