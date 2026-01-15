Раскрыто, о чем говорил ДиКаприо, ставший главным мемом кинопремии «Золотой глобус»

На прошедшей церемонии вручения премии «Золотой глобус» главным героем мемов и активного обсуждения в социальных сетях стал Леонардо ДиКаприо, чьи мимика и эмоциональный диалог с таинственным собеседником попали на видео и стали предметом всеобщих шуток и обсуждений.
Актер, известный своей сдержанностью на публичных мероприятиях, на этот раз дал волю эмоциям. Кадры, на которых ДиКаприо активно жестикулирует, заливисто смеется и ведет оживленную беседу с неизвестным собеседником, мгновенно разлетелись по интернету. Пользователи и эксперты, владеющие навыками чтения по губам, быстро расшифровали содержание диалога. Оказалось, что Леонардо пародировал чью-то чрезмерно бурную реакцию на появление звезд «k-pop охотниц на демонов». Судя по контексту, актер, вероятно, общался с человеком, который был совершенно не в курсе популярности корейской поп-культуры и специфики.
«Я наблюдал за тобой в этот момент с k-pop. Ты выглядел так: “Это что… это кто? Это k-pop? Они?.. А, вот оно что!”. Мы смеялись. Типа: “Это кто вообще?”. K-pop… (шепотом)», — пересказывал историю Леонардо.
