Поведение Аманды Сайфред на «Золотом глобусе» раскритиковали в сети

Актриса оказалась в центре внимания на кинопремии
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media

Аманда Сайфред оказалась в эпицентре масштабного скандала, который может стоить ей карьеры. После церемонии вручения премии «Золотой глобус» в социальных сетях все чаще звучат призывы к «отмене» актрисы.

На протяжении всего мероприятия знаменитость не пыталась скрыть своего недовольства и откровенной скуки. Камеры несколько раз ловили актрису, когда она закатывала глаза, зевала или просто безучастно смотрела в одну точку во время объявления лауреатов.

Кульминацией стало оглашение победительницы в номинации «Лучшая женская роль», где звезда была номинирована за главную роль в драматическом фильме «Завещание Анны Ли». Однако награда досталась ее коллеге Роуз Бирн. Пользователи Сети предположили, что поведение Сайфред было связано с тем, что она заранее ожидала поражения и не видела смысла изображать радость или волнение.

Ранее Аманда Сайфред призналась, что 20 лет живет на лекарствах.