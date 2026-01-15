Поведение Аманды Сайфред на «Золотом глобусе» раскритиковали в сети

Кульминацией стало оглашение победительницы в номинации «Лучшая женская роль», где звезда была номинирована за главную роль в драматическом фильме «Завещание Анны Ли». Однако награда досталась ее коллеге Роуз Бирн. Пользователи Сети предположили, что поведение Сайфред было связано с тем, что она заранее ожидала поражения и не видела смысла изображать радость или волнение.