«Слава его погубит»: поведение Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе» раскритиковали

Победа Тимоти Шаламе в номинации «Лучшая мужская роль» на церемонии «Золотой глобус» должна была стать триумфальным моментом в его карьере. Однако вместо обсуждения его выдающейся игры в байопике «Марти Великолепный» заголовки СМИ заполонили тревожные прогнозы. Известная журналистка Daily Mail Морин Каллахан опубликовала разгромную колонку, в которой утверждает: карьера «золотого мальчика» Голливуда находится под угрозой и «слава его погубит».
Она заметила, что в последнее время манеры актера стали пугающе напоминать его эксцентричного персонажа из нового фильма «Марти Великолепный».
«Он ведет себя как настоящий крутой парень, как и его главный герой Марти Суприм — аферист в суровом мире нью-йоркского подпольного пинг-понга с высокими ставками. Но в жизни он часто смущен в сопровождении девушки. Мне было за нее стыдно», — написала Каллахан в статье.
Особое внимание журналистка уделила поведению Шаламе на публике.
«Он настолько высокомерный, настолько самовлюбленный, что даже отталкивает своих голливудских коллег», — написала Морин.
Ранее Тимоти Шаламе рассказал о подготовке к роли в фильме «Марти Великолепный».