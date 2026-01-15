Максим Матвеев высказался о смерти Игоря Золотовицкого, который был его учителем и наставником во время учебы в Школе-студии МХАТ. Актер признался, что его потрясла новость об уходе Игоря Яковлевича. В личном блоге он также поделился архивными кадрами с Золотовицким.
«Я не знаю, что сказать… потому что ощущения от потери, те чувства, которые есть сейчас, сложно описать словами. Кажется, что все буквы будут какими-то пустыми… Все там будем, но как же тяжело принимать уход близких… Игорь Яковлевич, огромного таланта, бескрайней мудрости и доброты человечище, актерище, наставник… Спасибо вам за то, что были в моей жизни, за то, что поверили, за участие, за сопереживание, за поддержку, за пример!» — рассказал звезда «Триггера».
Он добавил, что Игорь Яковлевич также научил его радоваться, несмотря ни на что. Актер отметил, что Золотовицкий для многих был опорой.
«Ваше напутствие “не наиграешь — не сыграешь” перед самым ответственным показом вселяло такую легкость и азарт. Вы были такой мощной опорой для всех нас. Мой мастер, мой учитель… Спасибо вам! Как же тяжело…» — заключил Матвеев.
Напомним, Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стал рак желудка. Прощание с артистом пройдет 17 января в МХТ имени Чехова. Игоря Яковлевича похоронят на Троекуровском кладбище.
Накануне артисты МХТ имени Чехова почтили память Игоря Золотовицкого.