80-летняя Хелен Миррен раскрыла свою альтернативу подтяжке лица

Актриса призналась, что часто задумывается о самовосприятии. «Я думаю, что делать пластическую операцию в двадцать с лишним лет — это ужасная ошибка. Лицо меняется. Я не люблю критиковать или нападать на людей за то, что они делают то, что делает их счастливыми. Но пытаться выглядеть как фальшивая фотография себя — просто ужасно», — откровенно поделилась мыслями Хелен.