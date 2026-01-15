80-летняя Хелен Миррен раскрыла свою альтернативу подтяжке лица

Хелен Миррен дала несколько советов тем, кто задумывается о подтяжке лица. В новом интервью 80-летняя актриса поделилась мыслями о косметической процедуре, которая набирает популярность среди молодого поколения.
«Если женщины или мужчины чувствуют себя подавленными, разочарованными или впадают в депрессию, глядя в зеркало, и их угнетает увиденное, и у них есть финансовые возможности, моральные силы или что-то еще, чтобы это изменить, — хорошо», — заявила актриса.
Знаменитость продолжила: «Я думаю, что из-за социальных сетей и возможностей приложений, вы можете взглянуть на реальность и буквально впасть в депрессию. Я думаю, это очень, очень печальная ситуация». Затем знаменитость предложила одно простое изменение, которое может повлиять на решение лечь под нож.
«Прежде чем что-либо обдумывать, обеспечьте хорошее освещение в ванной комнате, чтобы, когда вы смотрите в зеркало, вы были красиво освещены и выглядели великолепно», — посоветовала Хелен. «…Это намного дешевле, чем подтяжка лица».
Актриса призналась, что часто задумывается о самовосприятии. «Я думаю, что делать пластическую операцию в двадцать с лишним лет — это ужасная ошибка. Лицо меняется. Я не люблю критиковать или нападать на людей за то, что они делают то, что делает их счастливыми. Но пытаться выглядеть как фальшивая фотография себя — просто ужасно», — откровенно поделилась мыслями Хелен.