Вадим Верник раскрыл, почему Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь

Телеведущий Вадим Верник: Золотовицкий был боец по натуре
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Тележурналист и телеведущий Вадим Верник заявил в беседе с Voice, что ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь из-за характера.

По словам Верника, Золотовицкий был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.

«Конечно, постановки отменяли, потому что он болел. Но он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом», — поделился телеведущий.

Верник подчеркнул, что Золотовицкий был человеком, который помогал всем. Как отметил тележурналист, в театре все обращались к нему, если случались проблемы со здоровьем.

«Потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог», — заявил Верник.

Ранее сообщалось, что сын Золотовицкого писал о вере в «большую победу» перед смертью отца от рака.