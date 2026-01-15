20 января весь мир будет отмечать 80-летие со дня рождения Дэвида Линча. А 18 января в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ покажут сразу три ленты Дэвида Линча в 4К-реставрации: «Твин Пикс: Сквозь огонь», дебютный фильм мастера «Голова-ластик» и фильм-головоломку «Шоссе в никуда».