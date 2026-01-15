Ричмонд
В честь дня рождения Дэвида Линча в Москве покажут фильмы режиссера

В рамках проекта КАРО/АРТ в прокат возвращаются три картины Дэвида Линча в 4К-реставрации
Линч Дэвид
Линч ДэвидИсточник: AP 2024

20 января весь мир будет отмечать 80-летие со дня рождения Дэвида Линча. А 18 января в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ покажут сразу три ленты Дэвида Линча в 4К-реставрации: «Твин Пикс: Сквозь огонь», дебютный фильм мастера «Голова-ластик» и фильм-головоломку «Шоссе в никуда».

Сейчас самое время пересмотреть явно недооцененный приквел культового сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь», погрузится в уютную и завораживающую атмосферу маленького городка и побыть наедине с героями, сыгранными Шерил Ли, Кайл Маклокленом и даже Дэвидом Боуи.

Кадр из фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь»
Кадр из фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь»

Еще одна лента, «Голова-ластик», блистательный полнометражный дебют молодого Линча, — мастерски сделанный фильм про страхи родительства, с фирменным тревожным ощущением сна как яви.

Кадр из фильма «Голова-ластик»
Кадр из фильма «Голова-ластик»

Нуаровый триллер «Шоссе в никуда» — один из самых запутанных фильмов маэстро, который сам Линч называл «психогенной фугой». История про саксофониста (Билл Пуллман), ревнующего жену (Патриция Аркетт), закручивается как лента Мебиуса, личность главного героя раздваивается, а выходы из гипнотического мира, созданного режиссером, придется искать самим.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»
Кадр из фильма «Шоссе в никуда»Источник: Lenta.Ru

Перед показами выступят эксперты: кинокритики Мария Протасова и Кирилл Артамонов, а также шеф-редактор журнала Ornament Светлана Храновская. В перерывах между сеансами пройдут конкурсы, косплей и розыгрыши постеров.