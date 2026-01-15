88-летняя Немоляева ответила раскритиковавшей ранние браки Гай Германике

Ранее режиссер Валерия Гай Германика высказалась против ранних браков. По словам 41-летней постановщицы сериала «Школа», молодые девушки вступают в брак от одиночества или чтобы убежать от чего-то. Сама Гай Германика в 2025 году стала бабушкой: ее 17-летняя дочь Октавия родила первого ребенка. Режиссер рассказывала, что девушка уже находится в официальном браке.