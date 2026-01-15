Рената Литвинова поделилась редкими совместными снимками со своей 24-летней дочерью Ульяной Добровской. Актриса снялась с наследницей в ресторане. Автором фотографий стал фотограф Никита Черный.
Мать и дочь для уютного вечера в ресторане выбрали образы total black. Звезда сериала «Граница: Таежный роман» надела наряд с перьями. Она уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками на глазах.
Добровская распустила волосы, а с помощью макияжа подчеркнула глаза и губы. Мать и дочь позировали, прислонившись друг к другу.
По всей видимости, они вместе отмечали день рождения Литвиновой — 12 января ей исполнилось 59 лет. В личный праздник актриса поделилась грустными размышлениями о жизни.
«В юности прочитала где-то еще про один страшный грех человека — дожить до 60», — написала звезда, которой через год исполнится 60.
Напомним, Рената Литвинова родила Ульяну в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Актриса прожила со вторым мужем шесть лет. В 2007 году они развелись.
Известно, что Ульяна получала образование в Париже и Лондоне. Она знает несколько иностранных языков. Сейчас наследница актрисы работает дизайнером и моделью.
Ранее Рената Литвинова, которая уже несколько лет живет за границей, призналась, что скучает по России. Актриса рассказала, что часто читает книги на русском языке.