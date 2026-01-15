Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как снимали фильм «Вий» (1967): инженерный триумф, летающие гробы и грим из смолы

История того, как снимали фильм «Вий» в 1967 году, — это настоящая сага о техническом гении и творческой дерзости, породившей единственный советский хоррор, который пугает до сих пор
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Задуманный как «народная комедия» по Гоголю, проект неожиданно для самих создателей превратился в эталонный хоррор. В основе сюжета — мистическая повесть о семинаристе Хоме Бруте, вынужденном три ночи отпевать в запертой церкви умершую панночку-ведьму и встретившем ужасное подземное чудовище Вия. Этот фильм стал не только кассовым хитом, собравшим 33 миллиона зрителей, но и техническим прорывом, достигнутым без компьютеров и голливудских бюджетов. В статье вспоминаем, как снимали картину «Вий», рассказываем об особенностях кинопроцесса, кто сыграл главные роли и мистические подробности, связанные с проектом.  

Особенности съемочного процесса

Создание «Вия» было сродни инженерному подвигу. Поскольку жанр ужасов в СССР был практически запрещен, а спецэффекты находились в зачаточном состоянии, команде во главе с мастером комбинированных съемок Александром Птушко пришлось изобретать все технологии с нуля, полагаясь на смекалку и ручной труд.

Церковь по требованию режиссера

Для ключевых сцен в храме на «Мосфильме» построили полноразмерный павильон. Художник-постановщик Николай Маркин вспоминал жаркие споры с Птушко, который требовал, чтобы церковь выглядела кривой, покосившейся и гнилой для усиления жуткой атмосферы. Команде пришлось специально состаривать новые бревна: рубить, строгать и подкрашивать их, создавая нужную режиссеру эстетику упадка.

Летающие гробы и цирковая подготовка

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Один из самых сложных трюков — полет Панночки в гробу. Для этого сконструировали специальный аппарат: гроб на тросах, поднимаемый к потолку павильона. Несмотря на страховочный пояс, актриса Наталья Варлей во время съемок сорвалась с высоты трех метров. Ее спас Леонид Куравлев, оказавшийся в нужном месте и поймавший коллегу. 

Нечисть из цирка и лилипуты

Чтобы оживить армию вурдалаков, упырей и прочей нечисти, Птушко пригласил не драматических актеров, а циркачей — акробатов, гимнастов и силачей. Они могли выполнять немыслимые трюки: карабкаться по стенам и совершать головокружительные прыжки. Для усиления жуткого контраста в толпу «мертвецов» набрали лилипутов, на фоне которых Вий смотрелся гигантом.

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Костюм Вия как испытание на выносливость

Роль главного монстра доверили штангисту Николаю Степанову. Тяжелый костюм, сшитый из мешковины, пропитанной смолой, весил десятки килограммов. Гипсовые руки-ветви добавляли веса. Медленная, давящая походка Вия родилась не из актерской игры, а из физической невозможности быстро двигаться в этом облачении.

Тени, вороны и кошки-чертенята

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Для создания атмосферы использовали остроумные и простые приемы. Маленьких чертиков изображали дрессированные черные кошки, на головы которым приклеили рожки. Камера снимала не самих животных, а их увеличенные, мельтешащие тени. Стаю ворон для сцены их зловещего вылета из церкви ловили по окрестным сараям и приносили на съемочную площадку.

Когда проходили съемки фильма «Вий»

Основной съемочный период пришелся на 1966—1967 годы. Подготовка началась еще раньше, в 1965-м, с поиска натурных локаций и разработки сложных декораций. Натурные съемки (эпизоды в степи, дорога на хутор) проводили на Украине, в частности, в селе Горохолин Лес, где нашлась сохранившаяся деревянная церковь XVIII века. Павильонные работы, включая все мистические сцены в храме, проходили в Москве на «Мосфильме». Премьера картины состоялась осенью 1967 года.

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Бюджет съемок фильма «Вий»

Фильм снимался в рамках планового производства «Мосфильма», и его бюджет был стандартным для картины такого масштаба, но весьма скромным по западным меркам. Деньги уходили в первую очередь на строительство павильонных декораций (церковь, хутор), изготовление сложных механических приспособлений для трюков и ручную работу над гримом и костюмами. Экономили на всем, даже на свечах: несколько сотен килограммов восковых свечей для фильма были изготовлены не на фабрике, а в церковных мастерских Загорска, что оказалось дешевле.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

Производство столкнулось с целым валом проблем, от суеверий до технических аварий.

  • Проклятие роли Панночки. Первая исполнительница, Александра Завьялова, по разным версиям, то ли заболела, то ли была отстранена из-за скандала, и ее пришлось срочно заменять. Все отснятые с ней сцены уничтожили, а роль в итоге досталась студентке Наталье Варлей.

  • Проблемы с алкоголем. Исполнитель роли старой ведьмы, театральный актер Николай Кутузов, будучи абсолютным трезвенником, не выдержал психологического напряжения. Он начал выпивать перед съемками, чтобы войти в роль, что однажды привело к срыву рабочего графика.

Кто сыграл в фильме «Вий»

Леонид Куравлев и Наталья Варлей в фильме Вий
Леонид Куравлев и Наталья Варлей в фильме «Вий»

Фильм собрал уникальный ансамбль, где сошлись звезды комедии, театральные актеры и спортсмены.

  • Леонид Куравлев — философ-семинарист Хома Брут. Его игру отличала идеальная балансировка между комическим отчаянием и искренним ужасом.

  • Наталья Варлей — панночка-ведьма. Молодая актриса, только что прославившаяся в «Кавказской пленнице», блестяще справилась со сложной ролью.

  • Николай Кутузов — старая ведьма. Его гротескный и в то же время пугающий образ стал одной из самых запоминающихся деталей фильма.

  • Алексей Глазырин — Сотник.

  • Вадим Захарченко — Халява.

  • Владимир Сальников — Горобец. 

  • Николай Степанов — Вий. Тяжелоатлет, чья физическая мощь и выносливость помогли воплотить на экране главное чудище.

Интересные факты о фильме «Вий»

Кадр из фильма Вий
Кадр из фильма «Вий»

За кадром осталось множество деталей, которые лишь усиливают мистический ореол легендарной картины.

  • По некоторым источникам, непосредственным толчком к съемкам стал итальянский хоррор Марио Бава «Маска Сатаны» (1960), вольно основанный на том же произведении Гоголя. Советские кинематографисты решили, что нельзя отдавать классику на «потоковую эксплуатацию» Западу, и начали работу над своей версией.

  • В титрах автором сценария указан сам Николай Гоголь. Это не метафора: за основу действительно взяли практически неизмененный текст повести, лишь немного адаптировав его для экрана. Диалоги и описания — подлинно гоголевские.

  • Эффектно рухнувшая люстра в финале — не макет, а настоящая. На нее заранее навесили мешочки с пылью и окрашенным песком для создания впечатления вековой грязи. Ее падение сняли в один дубль, и мощный взрыв пыли стал полной неожиданностью для съемочной группы.

  • Черные кошки, изображавшие мелких чертей, принадлежали известному дрессировщику Тариэлу Габидзашвили. 

  • Несмотря на прохладное отношение советского киноруководства к жанру, «Вий» стал настоящим хитом. Фильм и сегодня регулярно входит в международные списки лучших хорроров всех времен, оставаясь при этом уникальным явлением в истории отечественного кино.