Задуманный как «народная комедия» по Гоголю, проект неожиданно для самих создателей превратился в эталонный хоррор. В основе сюжета — мистическая повесть о семинаристе Хоме Бруте, вынужденном три ночи отпевать в запертой церкви умершую панночку-ведьму и встретившем ужасное подземное чудовище Вия. Этот фильм стал не только кассовым хитом, собравшим 33 миллиона зрителей, но и техническим прорывом, достигнутым без компьютеров и голливудских бюджетов. В статье вспоминаем, как снимали картину «Вий», рассказываем об особенностях кинопроцесса, кто сыграл главные роли и мистические подробности, связанные с проектом.
Особенности съемочного процесса
Создание «Вия» было сродни инженерному подвигу. Поскольку жанр ужасов в СССР был практически запрещен, а спецэффекты находились в зачаточном состоянии, команде во главе с мастером комбинированных съемок Александром Птушко пришлось изобретать все технологии с нуля, полагаясь на смекалку и ручной труд.
Церковь по требованию режиссера
Для ключевых сцен в храме на «Мосфильме» построили полноразмерный павильон. Художник-постановщик Николай Маркин вспоминал жаркие споры с Птушко, который требовал, чтобы церковь выглядела кривой, покосившейся и гнилой для усиления жуткой атмосферы. Команде пришлось специально состаривать новые бревна: рубить, строгать и подкрашивать их, создавая нужную режиссеру эстетику упадка.
Летающие гробы и цирковая подготовка
Один из самых сложных трюков — полет Панночки в гробу. Для этого сконструировали специальный аппарат: гроб на тросах, поднимаемый к потолку павильона. Несмотря на страховочный пояс, актриса Наталья Варлей во время съемок сорвалась с высоты трех метров. Ее спас Леонид Куравлев, оказавшийся в нужном месте и поймавший коллегу.
Нечисть из цирка и лилипуты
Чтобы оживить армию вурдалаков, упырей и прочей нечисти, Птушко пригласил не драматических актеров, а циркачей — акробатов, гимнастов и силачей. Они могли выполнять немыслимые трюки: карабкаться по стенам и совершать головокружительные прыжки. Для усиления жуткого контраста в толпу «мертвецов» набрали лилипутов, на фоне которых Вий смотрелся гигантом.
Костюм Вия как испытание на выносливость
Роль главного монстра доверили штангисту Николаю Степанову. Тяжелый костюм, сшитый из мешковины, пропитанной смолой, весил десятки килограммов. Гипсовые руки-ветви добавляли веса. Медленная, давящая походка Вия родилась не из актерской игры, а из физической невозможности быстро двигаться в этом облачении.
Тени, вороны и кошки-чертенята
Для создания атмосферы использовали остроумные и простые приемы. Маленьких чертиков изображали дрессированные черные кошки, на головы которым приклеили рожки. Камера снимала не самих животных, а их увеличенные, мельтешащие тени. Стаю ворон для сцены их зловещего вылета из церкви ловили по окрестным сараям и приносили на съемочную площадку.
Когда проходили съемки фильма «Вий»
Основной съемочный период пришелся на 1966—1967 годы. Подготовка началась еще раньше, в 1965-м, с поиска натурных локаций и разработки сложных декораций. Натурные съемки (эпизоды в степи, дорога на хутор) проводили на Украине, в частности, в селе Горохолин Лес, где нашлась сохранившаяся деревянная церковь XVIII века. Павильонные работы, включая все мистические сцены в храме, проходили в Москве на «Мосфильме». Премьера картины состоялась осенью 1967 года.
Бюджет съемок фильма «Вий»
Фильм снимался в рамках планового производства «Мосфильма», и его бюджет был стандартным для картины такого масштаба, но весьма скромным по западным меркам. Деньги уходили в первую очередь на строительство павильонных декораций (церковь, хутор), изготовление сложных механических приспособлений для трюков и ручную работу над гримом и костюмами. Экономили на всем, даже на свечах: несколько сотен килограммов восковых свечей для фильма были изготовлены не на фабрике, а в церковных мастерских Загорска, что оказалось дешевле.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Производство столкнулось с целым валом проблем, от суеверий до технических аварий.
Проклятие роли Панночки. Первая исполнительница, Александра Завьялова, по разным версиям, то ли заболела, то ли была отстранена из-за скандала, и ее пришлось срочно заменять. Все отснятые с ней сцены уничтожили, а роль в итоге досталась студентке Наталье Варлей.
Проблемы с алкоголем. Исполнитель роли старой ведьмы, театральный актер Николай Кутузов, будучи абсолютным трезвенником, не выдержал психологического напряжения. Он начал выпивать перед съемками, чтобы войти в роль, что однажды привело к срыву рабочего графика.
Кто сыграл в фильме «Вий»
Фильм собрал уникальный ансамбль, где сошлись звезды комедии, театральные актеры и спортсмены.
Леонид Куравлев — философ-семинарист Хома Брут. Его игру отличала идеальная балансировка между комическим отчаянием и искренним ужасом.
Наталья Варлей — панночка-ведьма. Молодая актриса, только что прославившаяся в «Кавказской пленнице», блестяще справилась со сложной ролью.
Николай Кутузов — старая ведьма. Его гротескный и в то же время пугающий образ стал одной из самых запоминающихся деталей фильма.
Алексей Глазырин — Сотник.
Вадим Захарченко — Халява.
Владимир Сальников — Горобец.
Николай Степанов — Вий. Тяжелоатлет, чья физическая мощь и выносливость помогли воплотить на экране главное чудище.
Интересные факты о фильме «Вий»
За кадром осталось множество деталей, которые лишь усиливают мистический ореол легендарной картины.
По некоторым источникам, непосредственным толчком к съемкам стал итальянский хоррор Марио Бава «Маска Сатаны» (1960), вольно основанный на том же произведении Гоголя. Советские кинематографисты решили, что нельзя отдавать классику на «потоковую эксплуатацию» Западу, и начали работу над своей версией.
В титрах автором сценария указан сам Николай Гоголь. Это не метафора: за основу действительно взяли практически неизмененный текст повести, лишь немного адаптировав его для экрана. Диалоги и описания — подлинно гоголевские.
Эффектно рухнувшая люстра в финале — не макет, а настоящая. На нее заранее навесили мешочки с пылью и окрашенным песком для создания впечатления вековой грязи. Ее падение сняли в один дубль, и мощный взрыв пыли стал полной неожиданностью для съемочной группы.
Черные кошки, изображавшие мелких чертей, принадлежали известному дрессировщику Тариэлу Габидзашвили.
Несмотря на прохладное отношение советского киноруководства к жанру, «Вий» стал настоящим хитом. Фильм и сегодня регулярно входит в международные списки лучших хорроров всех времен, оставаясь при этом уникальным явлением в истории отечественного кино.