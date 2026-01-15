Фильм снимался в рамках планового производства «Мосфильма», и его бюджет был стандартным для картины такого масштаба, но весьма скромным по западным меркам. Деньги уходили в первую очередь на строительство павильонных декораций (церковь, хутор), изготовление сложных механических приспособлений для трюков и ручную работу над гримом и костюмами. Экономили на всем, даже на свечах: несколько сотен килограммов восковых свечей для фильма были изготовлены не на фабрике, а в церковных мастерских Загорска, что оказалось дешевле.