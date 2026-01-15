Сын Золотовицкого писал о вере в «большую победу» перед смертью отца от рака

Сын российского актера Игоря Золотовицкого Алексей, известный по сериалу «Филфак», незадолго до смерти отца написал в соцсети, что очень надеется на «большую победу» в наступившем году, передает Life.ru. Молодой человек не стал уточнять, о чем идет речь. Но сейчас поклонники артиста уверены, Алексей просто очень верил, что Золотовицкий-старший поправится и туманно намекнул на это.