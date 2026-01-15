Ричмонд
Сын Золотовицкого писал о вере в «большую победу» перед смертью отца от рака

Игорь Золотовицкий умер 14 января
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий

Сын российского актера Игоря Золотовицкого Алексей, известный по сериалу «Филфак», незадолго до смерти отца написал в соцсети, что очень надеется на «большую победу» в наступившем году, передает Life.ru. Молодой человек не стал уточнять, о чем идет речь. Но сейчас поклонники артиста уверены, Алексей просто очень верил, что Золотовицкий-старший поправится и туманно намекнул на это.

«Если предстоящий год окажется лучше предыдущего, это будет большая победа. Поэтому вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности», — говорится в посте Алексея.

Напомним, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер 14 января. Ему было 64 года. Незадолго до смерти он попал в хирургическое отделение на фоне обострения онкологического заболевания. Семья актера давно знала о диагнозе.

На протяжении последнего месяца спектакли с Золотовицким отменялись. Прощание со звездой состоится 17 января в МХТ имени Чехова — на сцене которого он служил более сорока лет.