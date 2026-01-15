Сын Золотовицкого писал о вере в «большую победу» перед смертью отца от рака

Сын российского актера Игоря Золотовицкого Алексей, известный по сериалу «Филфак», незадолго до смерти отца написал в соцсети, что очень надеется на «большую победу» в наступившем году, передает Life.ru. Молодой человек не стал уточнять, о чем идет речь. Но сейчас поклонники артиста уверены, Алексей просто очень верил, что Золотовицкий-старший поправится и туманно намекнул на это.
«Если предстоящий год окажется лучше предыдущего, это будет большая победа. Поэтому вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности», — говорится в посте Алексея.
Напомним, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер 14 января. Ему было 64 года. Незадолго до смерти он попал в хирургическое отделение на фоне обострения онкологического заболевания. Семья актера давно знала о диагнозе.
На протяжении последнего месяца спектакли с Золотовицким отменялись. Прощание со звездой состоится 17 января в МХТ имени Чехова — на сцене которого он служил более сорока лет.